Enfático pedido de reapertura de la paritaria general en la Provincia

El Sindicato de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires, a través de su titular Miguel Zubieta, le envió una nota al gobernador bonaerense Axel Kiciloff pidiéndole una urgente reapertura de la paritaria salarial y una reconsideración del Decreto 2020-679/2020-GDEBA-GPBA, informado esta semana.

En virtud de la paritaria, el SSP se sumó al reclamo que viene efectuando FEGEPPBA, por "no haber sido acordado aumento salarial para el sector público y encontrarse incumplido el acuerdo suscripto para el año 2019; lo que conlleva, inexorablemente a una fuerte regresividad salarial, producto de la constante inflación que degrada nuestros magros salarios".

"Hasta la fecha, el Estado unilateralmente otorgó a las trabajadoras y los trabajadores de la administración pública una suma fija -remunerativa no bonificable- de 4 mil pesos como adelanto del acuerdo final, que debió ocurrir en el mes de marzo del corriente año y aún sin convocar", se mencionó en el escrito entregado al Gobernador, donde se destacó que "el 22 de abril de 2020 se estableció 'solo para el sector hospitalario' que la Asignación estímulo otorgada por Decreto 2020-315-APN-PTE (bonificación no remunerativa, con financiamiento nacional de $ 5.000, para los meses de abril, mayo, junio y julio), incluya a la totalidad de los trabajadores de la salud, profesionales y técnicos, auxiliares, ayudantes y a toda persona expuesta y abocada a controlar la Pandemia provocada por el COVID-19, sin importar su situación asistencial, incorporándose, además, a los Trabajadores del Instituto Biológico “Tomas Perón” y al CUCAIBA; transformándose dicha bonificación en remunerativa no bonificable, por la suma de $ 6.313, a partir del mes de agosto del corriente año".

Pero desde el sindicato se remarcó que se excluyó -por decisión de la representación estatal- a trabajadores que actualmente prestan servicio “esencial” en todas las dependencias del ministerio de Salud.

Además, en la nota se resalta que en la semana el Estado Provincial de manera "unilateral" dictó el Decreto 2020-679-GDEBA-GPBA, que establece una asignación no remunerativa, no bonificable, como "´regimen excepcional" y de otorgamiento discrecional como estímulo para los trabajadores. "Pero lejos de resultar un estímulo desatiende la naturaleza del salario decente".

"La creación de sumas no remunerativas no bonificables, definidas como “Módulo” de Pesos Diez ($10), sin determinación de su metodología de asignación a cada Trabajador, y además poniendo en cabeza del Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia de Buenos Aires no sólo la asignación del Quantum total por Jurisdicción, sino la determinación reglamentaria de su adjudicación, no solo desincentiva, sino que además implica una contraposición a los Principios Constitucionales de Igualdad, Justicia Social y Progresividad que expresamente instituye nuestras Cartas Magnas Nacional y Provincial; además de resultar contrario a uno delos pilares fundamentales de la Democracia “La Transparencia”, finalizó el escrito.