“En Boca estoy bien, pero no puedo decir que me quedaré”

El delantero xeneize Eduardo Salvio afirmó ayer que si bien se siente cómodo en el club no puede asegurar que se va a quedar: “estoy bien en Boca, estoy feliz, pero no puedo decir que me voy a quedar, uno nunca puede decir que va a pasar, me voy a presentar a la pretemporada”.

Y en declaraciones a la señal de cable ESPN 2 agregó que “si viene algo mejor lo analizaré con mi representante, si es mejor para mí me voy a ir. Sé la situación del país. Hoy gracias a Dios tengo a mis padres mejor y ellos quieren que me quede. El día de mañana pienso en vivir en Madrid”.

Salvio se refirió a situaciones personales que pudieron influir en su bajo rendimiento de los últimos encuentros y en alguna determinación para volver a jugar en el exterior:

“Las cosas personales están cada vez mejor, si me quedo voy a estar al cien por ciento con la cabeza en Boca, estoy tranquilo. Todo el mundo tiene problemas, no digo que juego mal porque tuve un problema personal. Yo, estando en el Benfica, me enteré de que mi papá tenía cáncer, jugué un clásico y lo hice bien. Después sí estaba destrozado. Pero seguía entrenando bien”, subrayó.

Ante la consulta sobre la jugada en la que perdió la pelota contra el Santos y derivó en el segundo gol del equipo paulista, Salvio mencionó que “es normal el reproche de mis compañeros, en este caso por esa jugada. Nos estábamos jugando cosas importantes. Yo cometí un error pero tenía cinco jugadores atrás, Como equipo podían hacer un poco más, pero yo me hago cargo”

Y sobre la eliminación ante el Santos dijo: “Entramos fríos, desconectados, una vez que entrás así, ya es tarde. En el segundo tiempo también entramos mal. Después del partido nadie habló con nadie en el vestuario. Es lógico que (Carlos) Tevez me haya reprochado por la jugada, son cosas normales del juego”.

Salvio también habló de la conquista de la Copa Maradona: “Sentimos una felicidad muy grande por lo del domingo y también alivio, después de lo que había pasado. No solo para los hinchas, para nosotros también, había que ganar. Si la imagen final nuestra era otra, iba a doler, a nadie le gusta perder, pero con Santos dimos una imagen muy pobre”

Finalmente, se refirió al nivel de juego de su equipo y al de River: “Creo que ellos quedaron eliminados pero terminaron dando la imagen de lo que fue River en los últimos años. A nosotros nos pasó al revés, terminamos dando la imagen del peor Boca”.