Habló Carolina Piparo: “Pensamos que nos mataban, fui una víctima”

“Yo fui una víctima: cuando íbamos a denunciar que habíamos sido asaltados, nos encerraron cinco motos y pensamos que nos mataban”. Así se defendió esta tarde Carolina Piparo sobre los incidentes que protagonizó junto a su marido, Juan Ignacio Buzali, la noche del 31 de diciembre cuando, tras denunciar un robo a mano armada en La Loma, la pareja atropelló a dos motociclistas en un confuso episodio que despertó una fuerte polémica.

Mostrando todavía la voz afectada, en diálogo con EL DIA la diputada provincial se explayó en su versión sobre cada momento vivido esa madrugada. “Tras la cena de año nuevo, mi marido y yo fuimos a llevar a mi suegro a su casa; él conducía, su padre iba adelante para viajar más cómodo y yo iba atrás”. Así relató su llegada a la vivienda de 47 entre 14 y 15, donde al descender del vehículo, “aparecieron tres motos y dos de sus conductores, sin bajarse, me apuntaron con dos armas y se llevaron mi bolso”.

Como ya consta en la denuncia y fue publicado por este diario, Piparo llamó entonces al 911 en dos oportunidades. Según relata, los vecinos del edificio de enfrente que vieron lo ocurrido, también. “Cuando la Policía vino, nos indicó que hagamos la denuncia en la comisaría primera. Yo estaba enojada por lo que habían tardado, me explicaron que estaban desbordados”, detalló a este diario.

En el camino a hacer la denuncia, afirma Piparo, tras transitar unas cuatro cuadras, una cantidad de motociclistas similar y el buzo turquesa que vestía uno de ellos hizo pensar a la pareja que habían dado con los asaltantes. No vio patentes en ningún caso. Dice la legisladora que en ese momento, desde el teléfono de su esposo, volvió a llamar al 911 para indicarles que se encontraban frente a quienes, creían, eran los delincuentes.

“Ellos iban muy rápido, y se puede ver en los videos de las cámaras sin editar. Ellos pasaron el semáforo en rojo, nosotros no. No era una persecución”, se defendió. Y prosiguió: “Los perdimos de vista, pero al girar en una bocacalle vimos cinco motos” las que, según constató la Justicia más tarde, eran ajenas al episodio anterior. “Una tiende como a encerrarnos y tratamos de salir de esa situación por uno de los costados. Esa parte se la dejo al abogado porque mi marido era el que conducía y todavía no fue llamado a declarar”, señaló la diputada sobre la maniobra que realizó el auto frente al accidente.

Ante la pregunta puntual sobre el choque, señaló: “Yo recuerdo estar frente a una situación de delito y hacer una maniobra para salir. Es todo lo que recuerdo. Sabíamos que arrastramos una moto, pero nos estaban siguiendo otras cuatro, no teníamos la opción de parar para ver qué pasó, parecía que nos querían matar. ¿Cómo voy a parar en un lugar donde hay ocho personas que yo creía que me querían matar? Personas que tampoco se quedaron en el lugar del accidente sino que empezaron a perseguirme, yo no entendía nada y lo que hacían corroboraba lo que yo pensaba”.

LEA TAMBIÉN Piparo: allanaron el Centro de Monitoreo de La Plata en busca de las grabaciones de las cámaras

“Fue entonces que salimos en la búsqueda de un control policial, no estábamos huyendo. Mientras tanto, volví a llamar a la Policía y el audio está registrado”, relató. Luego, siempre según sus dichos, llegaron a la Plaza Moreno, donde, primero, hallaron un puesto de Control Ciudadano y frenaron pero, al ver que allí no había Policía, decidieron dar la vuelta a la Plaza donde hallaron a personal de la fuerza de Seguridad que logró contener la situación.

Y siguió: “Ahí me bajé y le dije a la Policía que había habido un accidente, me dicen que no había ningún reporte y recién a las horas se supo que el SAME había atendido a dos jóvenes, uno que tuvo un corte en la cabeza, que había sido atendido y dado de alta”. A la media hora fuimos a la comisaría a hacer la denuncia.

“ES POLÍTICA BARATA”

“Es todo muy injusto, todo esto es política. Si yo no hubiera sido la acompañante, nadie está hablando de esto”, lanzó frente a las críticas y la polémica desatada en el escenario político frente a las dudas que presenta el caso. “No fue una persecución, como dicen, yo no salí a cazar a nadie. Si yo hubiese hecho eso, ¿para qué voy a llamar a la Policía?”, planteó la diputada, quien también se desempeña como secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género del municipio.

“Yo me comprometo y me voy a seguir comprometiendo. Es lógico que la situación fue una hasta que nos vimos encerrados por cinco motos. Pero mis llamados a la Policía están para el conocimiento de la Justicia y de todo el mundo. ¿Cómo iba a parar si me sentía amenazada por las cinco motos tras haber sido asaltada? “Yo no me quiero morir acá es lo único que le decía a mi marido en el trayecto”, agregó.

Respecto de la polémica desatada, en la que el peronismo realizó pedidos de informes en la Legislatura y el Concejo Deliberante, Piparo se refirió a la presencia en la Plaza Moreno del secretario de Seguridad de la Comuna, Darío Ganduglia, y del secretario de Salud, Enrique Rifourcat. “Ellos estaban realizando operativos y se enteraron por la Policía”, afirmó. Enfáticamente, la diputada aseguró: “Yo fui víctima de un robo, mi marido tendrá que ir a declarar cuando lo llamen en la Justicia.

En ese marco, se refirió a los pedidos de renuncia y de licencia que reclamaron en las últimas horas desde el Frente de Todos y se limitó a decir que “los que lo piden son los mismos que están pidiendo la libertad de (Amado) Boudou, que tiene una condena firme en la Corte. Y que hacen política barata, muy barata”. Y añadió: “Yo no soy imputada ni nada en esa causa, soy víctima. Ni siquiera les entiendo el argumento. Es una perspectiva de política sucia”.

CRÍTICAS AL GOBIERNO NACIONAL Y PROVINCIAL

Respecto a la situación de inseguridad en nuestra ciudad, Piparo opinó que “a los gobiernos nacional y provincial no les importa el delito” y se quejó de que “había un compromiso de enviar a La Plata fondos para la inversión en más cámaras y equipamiento para seguridad y no lo cumplieron. Del show que hizo el Presidente (Alberto Fernández al anunciar el programa de fortalecimiento para municipios) a nuestra ciudad no llegó nada”, concluyó.