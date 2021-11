“Que este amor no se termine nunca”: se cumplen 20 años del homenaje a Diego

Este miércoles se cumplieron 20 años de aquel memorable homenaje que se realizó a Diego Armando Maradona por su despedida del fútbol.

Aquel 10 de noviembre de 2001, Diego le dijo "adiós" al fútbol en su rol de jugador con un épico partido que contó con estrellas nacionales e internacionales.

Pablo Aimar, Lucas Castromán, el Piojo López, Julio Cruz, Kily González, Sebastián Verón, Matías Almeyda, Walter Samuel y tantos otros que estuvieron bajo la conducción de Marcelo Bielsa se enfrentaron al combinado de las leyendas internacionales como René Higuita, Jorge Bermúdez, Iván Ramiro Córdoba, Carlos Valderrama, Hristo Stoichkov, Éric Cantona o Enzo Francescoli que estuvieron ordenados tácticamente por Alfio Coco Basile.

Todo hacía pensar que ese cotejo entre tan rutilantes figuras iba a ser lo más destacado de aquel homenaje. Sin embargo, Diego decidió tomar el micrófono para dirigirse a su gente y terminó convirtiéndo su discurso en lo más simbólico de aquel evento.

“El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. De eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”, es una de las frases más recordadas de aquella jornada con un Diego estallando en llanto.

Fue un discurso improvisado cargado de emoción. La tarde en la que La Bombonera lloró por el amor hacia el astro argentino marcó un hito en la historia. “No sé cómo pagarles por esta alegría. Yo traté de ser feliz jugando al fútbol y de hacerlos felices a todos ustedes y creo que lo logré. Esto es demasiado para una persona. No hay cancha como ésta, un templo del fútbol. Le agradezco a Dios que haya creado la Bombonera y que me haya hecho de Boca”, fueron las palabras de Pelusa.

Por ello, en las últimas horas, desde la cuenta oficial de Maradona se publicó un mensaje con el recuerdo de lo que fue ese 10 de noviembre de 2001. “A 20 años de tu Partido Homenaje...Que este amor no se termine nunca”, fue el breve texto acompañado de una foto del Diez con la camiseta albiceleste que se usó ese día.