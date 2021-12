Más del 65% de las mujeres dice haber sufrido violencia laboral

Las mujeres y personas no binarias son quienes sufren más violencia laboral, con porcentajes que llegan al 65,5% y 87,6% respectivamente, según un estudio realizado por la Universidad Nacional de Avellaneda y la Red Nacional Intersindical contra la Violencia Laboral y difundido ayer. En comparación, la encuesta mostró que el 43,5% de los varones encuestados aseguró haber sufrido agresiones en el trabajo. Además, indicó que 6 de cada 10 trabajadores experimentaron o experimentan alguna situación de violencia en el trabajo.

La Encuesta Nacional sobre Violencia y Acoso en el Mundo del Trabajo en Argentina fue realizada en el marco del aniversario de la publicación de la Ley 27.580, que aprobó la ratificación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. En el marco de ese aniversario, los resultados serán presentados el próximo 15 de diciembre.

La encuesta contó con el impulso de la Iniciativa Spotlight, una alianza entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, implementada a través de la Oficina de País de la OIT para la Argentina. Argentina es uno de los 9 países que ratificó esta ley internacional, que es la primera en abordar específicamente este tema y en reconocer el derecho a un trabajo libre de violencia y acoso.

EL ESTUDIO

De acuerdo con el estudio, 3 de cada 10 encuestados dijeron que padecen violencia laboral en su actual trabajo y la violencia psicológica es la que mayores menciones acaparó con el 78% de los casos, seguido de situaciones ligadas a la discriminación (67%), violencia sexual (52%) y física (35%).

En tanto, destaca que para el “15,8 % de los trabajadores y trabajadoras, las situaciones de violencia aumentaron a partir del inicio de la pandemia de Covid-19, mientras que para el 3,3 % aparecieron por primera vez durante ese momento”. Resalta además que 84,3% hizo referencia a la violencia psicológica.

Según los datos, los superiores jerárquicos ejercen, en mayor medida, violencia psicológica, discriminación y comentarios sexistas, mientras que los usuarios, clientes y pacientes, tienen un rol prioritario en la violencia física.

Otro dato relevante de la encuesta es que solo 3 de cada 10 personas que sufrieron violencia o acoso en el ámbito laboral realizaron la denuncia y entre estas personas, fueron los sindicatos los que mayormente acompañaron a los trabajadores y trabajadoras en la realización de estos reclamos.

Con el objetivo de aportar información sistematizada sobre la problemática el trabajo detallan que, en el caso de la discriminación, mujeres y personas con género no binario muestran ser los más vulnerables (72,5 y 92,4 % respectivamente).

La violencia sexual también fue señalada en porcentajes altísimos. El 59,5% de las mujeres y el 83,7% de las personas no binarias dijo haberla sufrido. En cuanto a la violencia física, es mayormente experimentada por quienes no se autoperciben como varón o mujer (75,9 %), en tanto que no se observan mayores diferencias entre los géneros binarios (34,6 % mujeres y 33,9 % varones).

El 27,4% de las mujeres y el 44,8 % de las personas no binarias consideraron que su género autopercibido influía negativamente en el trato recibido, mientras que, en los varones, solo el 5,4% manifestó esta situación. “El género masculino mantiene una situación de menor vulnerabilidad en casi todas las variables analizadas”, enfatiza el documento.

En cuanto a sufrir algún tipo de discriminación cursando embarazos, un 12,1% de las personas gestantes manifestó haber transitado dicha situación. Junto con algunas recomendaciones para las organizaciones sindicales, el estudio llama a la jerarquización de los espacios de atención, consulta y producción de información desde el Estado, a la discusión y elaboración de un marco normativo y a una construcción de redes entre los actores sindicales y organismos oficiales que permitan un abordaje integral de los casos.

La presentación del estudio tendrá lugar el próximo miércoles a las 11, en el auditorio del Anexo A de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y se transmitirá por streaming. Para acceder al informa completo: https://www.ilo.org/buenosaires/noticias/WCMS_831312/lang--es/index.htm