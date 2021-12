VIDEO.- San Luis festeja 60 años de su nacimiento: la palabra de Marcelo Campodónico

Este 15 de diciembre el Club San Luis está cumpliendo y celebrando 60 años de vida, y en este contexto su presidente, Marcelo Campodónico, visitó al redacción de EL DIA para expresar sus sensaciones en una fecha tan especial para la familia Marista.

El Club histórico de nuestra ciudad actualmente cuenta con 1800 socios y más de 1200 jugadores y jugadoras entre el rugby y hockey, las principales disciplinas de la institución.

"Se disfruta mucho, 60 años es mucho tiempo. Tengo 54, camino en el Club desde los 5 y 6 años, porque mis hermanos que son mayores ya jugaban, y se siguió toda una línea", expresó ante la consulta de este medio.

En cuanto a este 2021, en donde San Luis no tuvo un buen año en el Top 12 de la URBA, Campodónico contó: "Para nosotros el año fue positivo por más que los resultados en el plantel superior no se dieron como uno quería, pero lo importante es que pudimos volver al ruedo, que hasta julio no sabíamos si iba a arrancar. Si no hubiese arrancado, hubiese sido peor de lo que fue. Tuvimos muchos jugadores que dejaron de jugar por el año de pandemia", sostuvo.

Y asimismo agregó: "Después tuvimos otros jugadores que por la situación económica y el espíritu aventurero se fueron a jugar a Europa. Y nosotros lo entendemos y por eso le damos la oportunidad a los chicos que quieren ir a conocer otra cultura".

Esto lógicamente derivó en una pérdida de peso importante en el equipo, por lo que expresó: "Lo pagamos caro en el plantel superior, del 2019 al 2021 quedamos con dos jugadores de ese equipo y subieron muchos chicos de intermedia para foguearlos. Por eso digo que fue positivo, permitió armar un ensayo al no haber descenso, y llegarán con más experiencia para el próximo torneo".

En cuánto al hockey, el Presidente dijo: "El club tuvo un crecimiento exponencial con la llegada del hockey, para las nenas es un deporte lindo".

Y por último dejó en claro lo que están pensando para el 2022: "Estamos enfocados para que el año que viene el plantel superior se dedique solamente a jugar al rugby, que sea la prioridad, porque este año estuvimos entre los últimos, aunque fue atípico. Estoy seguro que el próximo año será diferente, nos dará un plus para tratar de mantener en la categoría, estamos enfocados que sea un buen año", culminó.