Pase sanitario: comienza a regir a partir de hoy

Con dudas y alguna que otra polémica, a partir de hoy entrará en vigencia en la Provincia de Buenos Aires -inclluida nuestra ciudad- el uso del llamado “pase sanitario”, lo que implica que todas las personas mayores de 13 años deberán acreditar que están vacunadas con al menos dos dosis contra el Covid para asistir a a espectáculos públicos, boliches, restaurantes y encuentros con gran participación.

Así lo confirmó ayer el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el marco del lanzamiento del Operativo Sol en Mar del Plata, donde también anunció que la Provincia ofrecerá vacunación libre y gratuita contra el coronavirus a los turistas argentinos y extranjeros que visiten su territorio a partir de hoy.

La provincia de Buenos Aires es -junto a Córdoba, Santa Fe, Río Negro y Santiago del Estero- uno de los cinco distritos que comienzan a implementar hoy el pase sanitario en forma obligatoria para acceder a diversas actividades consideradas de “riesgo epidemiológico”.

A nivel nacional, el pase sanitario comenzará a regir recién a partir del próximo 1º de enero para mayores de 13 años con el esquema de vacunación completa para el caso de “locales bailables, discotecas, salones de fiestas, bailes o similares que se realicen en espacios cerrados, viajes grupales de egresadas y egresados, de estudiantes, jubiladas y jubilados o similares y eventos masivos organizados de más de 1.000 personas que se realicen en espacios abiertos y cerrados o al aire libre”.

“Accederán al Pase Libre con Vacuna las personas que se hayan aplicado la primera dosis y que aún no hayan cumplido el tiempo mínimo interdosis. Para el resto de la población, el pase será válido con dos dosis aplicadas. Para acreditar la vacunación se podrá presentar el certificado en cartón o tarjeta emitido por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires o bien el que figura en el portal mi.argentina.gob.ar o en las aplicaciones VacunatePBA, Cuidar y MiArgentina”, se informó en forma oficial.

De acuerdo con el decreto provincial que estableció su entrada en vigor (el 460/2021), el pase sanitario será requerido para asistir a: “actividades culturales, deportivas, religiosas y recreativas en espacios cerrados; centros culturales gimnasios, cines, eventos deportivos que signifiquen aglomeración de personas; salones de fiestas y boliches, fiestas, casamientos, actos y reuniones con gran participación de personas; bares y restaurantes”.

También se necesitará el pase sanitario para la “realización de trámites presenciales ante organismos públicos provinciales y/o municipales”, y deberá presentarse “ante entidades privadas, cuando impliquen aglomeramientos”.

“En los lugares públicos el control es del Estado, en los eventos privados el control es de los privados. En algún momento no se podía hacer eso porque las vacunas no llegaban. Hoy estamos con vacunación libre; no hay excusa”, explicó Enio García, el jefe de Gabinete de asesores de Salud.

No obstante la implementación de esta nueva medida sanitaria tendiente a aumentar la tasa de vacunación entre la comunidad genera inquietud en el sector privado. “Estamos dispuestos a pedirlo, a que se cumpla con la mayor celeridad. Pero nos falta mucha información”, dijeron desde la Federación Gastronómica Bonaerense.

“En algún momento no se podía hacer porque las vacunas no llegaban. Hoy no hay excusa”

VACUNAS PARA TURISTAS

Durante el anuncio de ayer el gobernador adelantó también que a partir de hoy “todos los argentinos, argentinas y extranjeros se podrán vacunar en las postas de todos los destinos turísticos bonaerenses. Necesitamos que todos se vacunen”, afirmó el mandatario, quien recordó además la vacunación libre vigente para toda la población a partir de los tres años, tanto para la primera como para la segunda dosis.

En el marco de la temporada de verano y para profundizar la campaña general de vacunación contra la Covid-19, el Gobierno bonaerense desplegará operativos sanitarios en distintos puntos turísticos de la Provincia en donde se podrán acercar las personas a inocularse, independientemente de su lugar de residencia.