Citibank transfirió por error 500 millones de dólares a prestamistas: la Justicia dictaminó que no podrá recuperarlos

Citigroup Inc. le transfirió por error 500 millones de dólares a los prestamistas de Revlon Inc., en lo que llamó “un error bancario de naturaleza quizás sin precedentes y magnitud", y la Justicia dictaminó que no podrá recuperarlos.

El hecho ocurrió en los Estados Unidos el 11 de agosto, mientras que este martes el juez federal de distritito Jesse Furman dictaminó que fueron “transacciones finales y completas, no sujetas a revocación”.

Ante esta decisión judicial, Citigroup ya anunció que va a apelar. “Creemos que tenemos derecho a los fondos y continuaremos buscando una recuperación completa de ellos”, dijo un vocero del banco.

Como agente de préstamos de Revlon, Citibank transfirió $893 millones a los prestamistas de la compañía de cosméticos, aparentemente para liquidar un préstamo que no vence hasta 2023, pero la intención de enviar un pago de intereses por tan solo $7.8 millones de dólares.

El error, indicaron, fue humano y algunos prestamistas accedieron a devolver el dinero que les enviaron.