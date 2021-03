Negri y otros dirigentes denuncian que los retuvieron

El diputado nacional de la oposición, Mario Negri (Juntos por el Cambio) denunció anoche que fue retenido al ingresar a la provincia de Formosa, junto a otros legisladores.

“La Policía de Insfrán (el gobernador de Formosa) nos detuvo en la ruta 11 Nacional y no nos dejan llegar a a Clorinda. No respetan nuestros fueros parlamentarios que garantizan la libre circulación por todo el país. Insfrán debe entender que Formosa no es otra Nación, es parte de la Argentina”, escribió Negri en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Vamos a presentar una denuncia en la Justicia federal contra Insfrán por impedir el libre tránsito de legisladores nacionales que la Constitución garantiza. Insfrán no es el dueño de Formosa. Esto va a retumbar también en el Congreso”.

Junto a Negri estaban el diputado nacional Alfredo Cornejo, el senador nacional de Formosa, Luis Naidenoff, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Gabriela Lena, Soledad Carrizo y Luis Petri.

“Hemos arribado a la provincia todos los diputados con hisopados negativos y nos hicieron un segundo hisopado. Pero no nos dan el resultado y ahora nos demoran en medio de la ruta nacional 11, para que nos vayamos”, afirmó Negri. Luego de varios minutos de tires y aflojes, se les permitió el paso y pudieron continuar su viaje.