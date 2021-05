Lula y Cardoso, dos rivales históricos, unidos en las críticas al presidente de Brasil

RÍO DE JANEIRO

Los expresidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, enfrentados durante décadas, compartieron su preocupación por el rumbo del gobierno de Jair Bolsonaro, reveló este viernes Lula, que se perfila como principal adversario del mandatario ultraderechista en las elecciones de 2022.

Lula y Cardoso mantuvieron en Sao Paulo “una larga reunión sobre Brasil, sobre nuestra democracia y sobre la negligencia del gobierno Bolsonaro frente a la pandemia”, que ya dejó casi 450.000 muertos en el país, tuiteó el fundador del Partido de los Trabajadores (PT), de 75 años.

El Instituto Lula publicó una foto de los dos expresidentes usando mascarilla y saludándose con un toque de puños.

La oposición entre el sociólogo centrista Cardoso (1995-2002) y el sindicalista de izquierda Lula (2003-2010) estructuró la consolidación de la democracia tras los turbulentos años posteriores a la dictadura militar (1964-85).

Lula, de 75 años, recuperó recientemente sus derechos políticos gracias a la anulación de las condenas por corrupción dictadas en su contra, una de las cuales lo llevó a la cárcel durante casi 18 meses entre 2018 y 2019.

Los sondeos recientes le dan una amplia ventaja frente a Bolsonaro en las elecciones de octubre del año próximo, que se anuncian como las más polarizadas de la historia del país.

Pierde popularidad

Bolsonaro está sufriendo una erosión de su popularidad y una comisión parlamentaria investiga su responsabilidad en el atraso de la vacunación, así como sus gestos de desafío a las medidas de aislamiento social recomendadas para frenar la pandemia de coronavirus.

En las últimas semanas intentó movilizar a sus bases, en actos que toman por blanco al Congreso y a la corte suprema.

Bolsonaro, un excapitán del Ejército, afirmó en 1999 que la dictadura tendría que haber “matado a unas 30.000 personas, empezando por el presidente FHC”.

FHC: “sin tercera vía, voto por Lula”

Cardoso, que derrotó en dos elecciones a Lula, afirmó la semana pasada que si tuviera que optar entre Bolsonaro y Lula votaría por el líder de izquierda.

“No sé si [Lula] representa el futuro de Brasil, pero Bolsonaro representa un futuro que no me entusiasma. Si no hay una tercera vía, estoy con Lula”, declaró Cardoso, considerado el padre de la estabilización económica de Brasil gracias al Plan Real de 1994 que frenó la hiperinflación.

Cardoso reveló recientemente que en las elecciones de 2018 anuló su voto para evitar la opción entre Bolsonaro y Fernando Haddad, delfín de Lula.

Desde que Lula llegó al poder en 2003, no hay registros de encuentros políticos entre ambos. La última vez que se vieron fue en febrero de 2017, cuando Cardoso visitó a Lula en el hospital donde estaba internada su esposa, Marisa Letícia, que falleció tras sufrir un ACV.

Lula multiplicó en las últimas semanas sus contactos con dirigentes de izquierda y de centro, sin declararse oficialmente candidato.

“Si [en 2022] soy el mejor colocado para ganar y estoy con buena salud, entonces sí, no lo dudaré”, dijo Lula en una entrevista publicada esta semana por la revista francesa Paris-Match.

En la serie de tuits de este viernes, escribió: “Siempre digo que es prematuro estar analizando encuestas. (...) Quien derrotará a Bolsonaro no es Lula. Es el pueblo brasileño”. (AFP)