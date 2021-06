Berni, entre los cruces con Frederic y una vuelta fugaz al hospital

Sergio Berni volvió a salir con los tapones de punta contra la ministra de Seguridad nacional, Sabina Frederic. La acusó de “mentirle” al Presidente sobre la inseguridad en la Provincia y aseguró que “lamentablemente” su gestión no tiene apoyo de la Nación.

Se trata de un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el ministro de Seguridad de Axel Kicillof y Frederic, que recrudeció en los últimos días a partir de la decisión de la ministra de articular la llegada de gendarmes a diversas comunas bonaerenses sin la intervención de la cartera que conduce Berni.

Esa decisión que en varios casos llegó con la complicidad de varios de los jefes comunales -muchos de ellos críticos de la gestión de Berni-, reverdeció la ofensiva contra Frederic.

“Lamentablemente no tenemos el apoyo del Gobierno nacional en materia de seguridad. La ministra se maneja en la Provincia como se le da la gana, con esas contradicciones que nos tiene acostumbrados. Primero dice que no puede salir nadie, después que les va a poner multa a los que salen en cuarentena… Las mismas contradicciones las tiene en la provincia de Buenos Aires”, disparó Berni.

Después, consideró que la ministra de Seguridad de la Nación “le miente” al presidente Alberto Fernández, en relación a la situación de seguridad que atraviesa la Provincia. “Lamento que le mienta profundamente al Presidente, porque en una provincia donde la seguridad es una materia pendiente necesitamos de la ayuda del Gobierno nacional y esa ayuda no debe ser solamente económica. Debe haber compromiso, trabajo, conocimiento, profesionalismo”, señaló.

El funcionario agregó que, si la ministra “cree que puede ir de municipio en municipio repartiendo gendarmes” con los intendentes “sin articular” con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, “me parece que no entiende absolutamente nada de lo que se trata esta profesión”. Y añadió: “Ya ni siquiera le pedimos que nos acompañe, le pedimos que no nos entorpezca más”.

Frederic absorbía las cuestionamientos de Berni sin replicar. Pero desde hace un tiempo no pierde la oportunidad de responder. “Las órdenes las damos nosotros porque las fuerzas las conduzco yo”, replicó frente a la labor de los gendarmes en varios distritos. Y luego lanzó una chicana política a su par bonaerense. “Si Berni quiere ser gobernador, es problema de él”, retrucó.

En forma paralela al nuevo cortocircuito con Frederic, Berni avisó que retornará a cumplir labores a un hospital de Santa Cruz. El ministro es médico y abogado y trabajó hace varios años en ese centro asistencial

“Tengo un compromiso con el hospital que me vio crecer”, precisó Berni. Se trata del establecimiento de la localidad que 28 de Noviembre, donde se desempeñó como médico.

En aquel entonces, en 1991, el entonces gobernador de la provincia de Santa Cruz, Néstor Kirchner, designó a Berni como director del hospital de esa localidad.

La vuelta al hospital generó una serie de rumores sobre el futuro de Berni, pero en su entorno salieron a aclarar que el ministro forma parte de la planta de personal de ese hospital en el que fue director. Y que ahora, en alguno de los días de descanso (sábados o domingos) viajará para colaborar.

La información sobre el viaje de Berni surgió ante la consulta por si se había vacunado contra el Covid: “Me vacuné porque soy personal de salud, sigo siendo médico de planta del hospital más austral de la Argentina continental de un pueblito que se llama 28 de Noviembre”.

Y agregó: “Ese pueblito está atravesando un situación muy complicada por la pandemia y a partir de esta semana, que han pasado los 15 días del efecto de la vacuna, voy a ir a trabajar a mi hospital que está requiriendo personal y no puedo hacerme el distraído. Tengo un compromiso con el hospital que me vio crecer y formarme en la Patagonia y cuando me necesitan hay que estar”.

De este modo, el actual ministro de Seguridad bonaerense y médico militar viajará para colaborar con los profesionales que atienden en el Hospital Distrital San Lucas, en Santa Cruz.