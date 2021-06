Oriana Sabatini recordó la vez que interrumpió a sus papás cuando estaban teniendo sexo

Invitada a Los Mammones, Oriana Sabatini se animó a contar detalles de su vida, su familia, su carrera y su novio Paulo Dybala. Fue en ese marco que recordó una anécdota muy divertida que tiene como protagonistas a sus padres, Osvaldo Sabatini y Catherine Fulop.

“El otro día volvía a mi casa tipo 6 de la tarde de trabajar y me había olvidado la llave. Lo llamé a mi papá y no me atendía y es raro porque él atiende a cualquier hora. Entonces la empecé a llamar a ella y tampoco me atendió. Después me llama y me dice: “¿Qué quieres ladilla?”, le confesó a Jey Mammon.

Al escucharla, todos en el estudio comenzaron a reírse. “Ahí me di cuenta que los había interrumpido y le dije: Tranqui, tranqui no hay drama, me quedo en el auto esperando”, agregó.

Luego llegó el momento de la emoción. En pleno reportaje el conductor le mostró un video en el que aparecía Osvaldo y Catherine. Muy emocionados, le dijeron lo mucho que la amaban y la felicidad que les daba que esté de vuelta en su casa. Tras un momento muy emotivo, la joven hizo referencia a sus padres señalando: “Son hermosos. La gente me dice que lo son y yo les digo y eso que no los conocen por dentro. Me siento afortunada con la familia que me tocó, me dejan la vara muy alta para todo, son increíbles, además son mis amigos y contar con ellos para absolutamente todo”.

Su relación con Paulo Dybala fue otro de los temas que tocó en la entrevista. Recordó que “Él me mando un WhastsApp y mis amigas me dijeron que era un tenista, hasta que mi papá me dijo que era futbolista. Nunca me había hablado un futbolista. En el mensaje me preguntó si algún día me podía invitar a comer algo. Tardamos mucho en conocernos cara a cara, empezamos con cenas con amigos en común”.

En pareja desde hace unos años, reconoció que siempre soñó con una propuesta de casamiento a lo grande y que espera que el deportista algún día lo haga. Sobre sus deseos de ser madre, Oriana señaló: “Yo no sueño con la maternidad pero él sí con ser padre. Le dije que antes de tener hijos necesito cumplir 3 metas”.