Baby Etchecopar contó por qué su hija dejó su carrera política y reveló el consejo que le dio

El periodista Baby Etchecopar (68) dialogó este jueves con Ángel de Brito (45) en Los ángeles de la mañana y, además de referirse a la situación económica actual, reveló la charla que mantuvo con su hija, María Paz ​(37), tras decidir de ponerle un freno a su incursión en la Política por las agresiones que estaba recibiendo en las redes.

"Mi hija pobrecita se lanzó a la política y duró una semana porque los trolls la destruyeron. Un día me llamó llorando, me dijo 'pá me están haciendo pelota en todos lados'. Le dije 'bueno, es el juego, por eso no te avalo, no hay portación de apellido. ¿Te gusta la política? Jugate... hacelo pero no conmigo, que no te hagan el reportaje a vos con mi cara atrás. Hacelo desde vos, poné que te llamás Paz'", explicó el conductor de A24 sobre su hija, quien llegó incluso a mantener una reunión con el titular del bloque de Diputados del PRO, Cristian Ritondo, para hablar sobre la situación en la Provincia.

Al respecto agregó: "No la avalo pero la acompaño. Sé de su honestidad, de las ganas de hacer cosas. Es transparente. Incapaz de quedarse con nada. No la dejan llegar, le mandan el batallón a que la frene... voy a ser honesto, si yo quiero la pongo con el dedo, la meto en el Instagram y ya está votada pero no lo hago".

"Yo le digo andá a ser concejal, empezá de abajo. Lo que pasa es que la quisieron poner muy alto y como papá le dije 'para la política hay que saber'. Un día a mí me llamaron y me dijeron '¿no querés ser gobernador?'. Les dije '¿Pero ustedes están locos?'. Se nace político... Y a mí hija le dije eso, hacé la carrera despacio", expuso.

"Cuando mi hija se quiso bajar, que no se bajó, le dije 'hacé lo que quieras, qué sé yo, no me llames a mí, te metiste vos en esto...'", aclaró sobre el futuro de la carrera política de María Paz.

Y sobre las críticas que le hicieron a su hija por su aspecto físico opinó: "Ella tuvo un problema de tiroides muy evidente en los ojos y la mataron con eso. A mí me arrugó el corazón porque estoy acostumbrado a que me digan fachista, enano de mierda, Quasimodo, pero...".