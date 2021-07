Jorge Macri anunció que no será candidato y le despeja el camino a Santilli en la Provincia

Macri se reunió con Larreta y no será candidato/twitter

Lo que se veía venir en el PRO, finalmente se produjo. Jorge Macri anunció ayer que no competirá con una lista propia por la diputación nacional con lo que dejó allanado el camino para que el único representante de ese espacio en la Provincia sea Diego Santilli.

Molesto por la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de impulsar al vicejefe de Gobierno porteño en territorio bonaerense, el alcalde de Vicente López amagó con dividir el voto del PRO y enfrentar a Santilli. Incluso, en medio de ese tironeo, hasta se habló de una eventual confluencia con la lista radical que encabezará Facundo Manes que competirá con Santilli en la interna del frente Juntos.

Pero ayer, tras un encuentro con Larreta, Macri anunció que no competirá, aunque eludió de hablar de un acuerdo con el jefe de Gobierno porteño para apoyar a Santilli. “De hoy al cierre de listas voy a trabajar para lograr una lista única”, ya que “la unidad de Juntos por el Cambio no está garantizada”, indicó Macri.

Así, dijo que buscará trabajar en una lista de unidad con la UCR que empuja a Manes. La empresa no parece sencilla: la UCR sostiene que el neurocientífico es mejor candidato que Santilli y Larreta no quiere bajar a su vicejefe.

Macri anunció: “He tomado la decisión de no encabezar una tercera lista en la las próximas elecciones” y sostuvo que “llego a esta decisión convencido de que todos debemos ceder para fortalecer algo más grande que cada uno de nosotros”.

En ese sentido, expresó: “Yo hago este gesto, y creo que también otros deben hacerlo”, en lo que pareció un tiro por elevación a Larreta para que baje a Santilli para lograr un acuerdo con la UCR.

Pocos minutos después de conocerse la renuncia de Macri, Rodríguez Larreta publicó en su cuenta de Twitter la misma red social un agradecimiento a esa dimisión.

“Su decisión es una gran muestra de grandeza y compromiso”, escribió el alcalde porteño, y destacó que “su rol es muy importante para la consolidación del PRO en la Provincia y el fortalecimiento de la unidad. Vamos a seguir trabajando juntos en esa dirección”.

En tanto, Miguel Pichetto, anunció que tampoco será candidato en estas elecciones y definió que va a “acompañar la campaña de Diego Santilli como primer diputado nacional en la provincia de Buenos Aires”.

“Es también por una cuestión de solidaridad, fue el PRO el que me convocó a la candidatura como vicepresidente” en el 2019, quien ayer desayunó con Santilli y Rodríguez Larreta. “En estos días he dialogado con Macri (que está en Suiza) y Larreta y he decidido acompañar a Santilli”, indicó.