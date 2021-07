Covid persistente: hay más consultas y temen que la variante Delta lo favorezca

Juan Amaya, Enfermero “ Tuve coronavirus en enero y siete meses después todavía no recuperé el sentido del gusto. Eso afectó mi interés por la comida y en ese lapso perdí 10 kilos. Hasta el día de hoy no puedo distinguir el sabor de un vino de otro, ni me doy cuenta si la comida que estoy comiendo es dulce o salada o si le puse demasiada sal o pimienta. Con la comida elaborada es peor, porque no sabés ni lo que están comiendo. Pero no fue el único síntoma persistente que tuve. El otro afectó a mi memoria. Salía a hacer un mandado y cuando llegaba al negocio no sabía que había ido a comprar. Para evitarlo empecé a escribir una lista de los mandados y hasta a llevar una agenda para no olvidarme de ningún compromiso. Hoy ese problema se fue, pero no abandoné la costumbre de la lista ni la agenda, porque me dan seguridad. Ahora estoy trabajando en la reeducación del gusto, pero hay una cosa que me preocupa: el futuro. Qué va a pasar en los próximos 10 o 15 años con los que tuvimos el virus”.