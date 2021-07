Larga cola, quejas y bronca en el vacunatorio de 4 y 51

La jornada de vacunación en la Escuela del Gobierno de Salud, en 4 entre 51 y 53, no arrancó de la mejor manera ya que en poco tiempo se hizo una larga cola, a tal punto que denuncian que la demora es de unas dos horas.

Según los testimonios de varias personas que se comunicaron con EL DIA, al lugar asistieron adultos mayores, con el turno correspondiente, para que les aplicaran la segunda dosis de la vacuna Spuntik V, mientras que otros lo hicieron aprovechando que a partir de hoy se liberaba la inoculación a partir de los 40 años.

Como era de esperar, se formó una larga fila que se extendía por más de 200 metros, con el agravante que había integrantes de los grupos de riesgo que no están en condiciones de hacer esa cola y debían esperar solos en el auto mientras el familiar que los había llevado esperaba el turno, ya que no se distinguía entre quienes lo tenían y quienes no.

"Vinimos el lunes 5 y nos dijeron que no había más de la segunda dosis de la Sputnik V y lo reprogramaron para hoy. Vine con mi papá que tiene 90 años", se quejaba Graciela por la "vergonzosa desorganización que es esto".

Otro caso fue el de Osvaldo Paredes, quien debió llevar a su mamá de "94 años y me dijeron que yo iba a tener que hacer la cola y dejarla a ella sola en el auto, en doble fila, y cuando llegara al mostrador recién entonces iban a ir a vacunarla al auto. Hay mucha gente en la misma situación. Es una vergüenza absoluta".

La cola comienza sobre calle 4, llega hasta 53, sigue hasta 3 y continúa hasta la esquina de 3 y 51. "Tengo 79 años y problemas de rodilla, esto que están haciendo no tiene nombre", se quejó Luis Delfino, otro de los vecinos que asistió hoy con el turno correspondiente para recibir la segunda dosis de la vacuna rusa y se encontró con esa deficiente organización.