Imputan a Marcos Peña y a Jorge Faurie por el envío de armamento a Bolivia

El ex jefe de Gabinete del gobierno de Mauricio Macri, Marcos Peña, el ex canciller Jorge Faurie y el ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo quedaron imputados hoy en la causa en la se investiga el envío de pertrechos de seguridad a Bolivia en los primeros días del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.

El fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial agrandó la lista de imputados en el caso por contrabando agravado luego de que el gobierno hiciera una ampliación de la denuncia original. La última presentación la habían realizado en conjunto la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

Los funcionarios del actual gobierno agregaron la existencia de una segunda reunión celebrada en el despacho del entonces jefe de Gabinete a la que asistieron la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ex jefe de la Gendarmería Nacional Gerardo Otero -entre otros-, y que en aquellos encuentros se habría ordenado y organizado la maniobra de contrabando del material bélico que fue entregado por las fuerzas nacionales a la Policía y la Fuerza Aérea bolivianas el 13 de noviembre de 2019.

"Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, al canciller, Jorge Faurie, y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo en cuanto a una supuesta participación en la organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico antes aludido, al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero", dijo el fiscal.

Según fuentes judiciales, Navas agregó que, dado que los hechos descriptos en sus dictámenes anteriores son los mismos, pero que ahora se revelarían con más detalle y nuevas pruebas, "la acción penal se encuentra debidamente instada y está vigente". También estimó que las medidas de prueba solicitadas por los denunciantes -que se suman a las ya solicitadas por la fiscalía- resultaban “conducentes para la averiguación de la verdad”.