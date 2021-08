Marcha atrás: OnlyFans no va a prohibir el contenido sexualmente explícito

OnlyFans está suspendiendo su plan para prohibir el contenido que presente una conducta sexualmente explícita, un cambio radical de política para una plataforma de redes sociales que construyó su popularidad sobre las suscripciones a fotos y videos pornográficos.

En una publicación de hoy en Twitter, OnlyFans dijo que suspendió el cambio, programado para entrar en vigencia el 1ro de octubre, después de que "asegurara las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores". La plataforma dijo la semana pasada que los cambios eran necesarios para cumplir con las solicitudes de sus socios bancarios y proveedores de pagos. Un representante de la empresa declinó hacer más comentarios.

OnlyFans se lanzó en 2016 como un sitio web de redes sociales para adultos, con políticas de contenido más liberales que las plataformas de redes sociales más grandes. La popularidad de la plataforma, que es propiedad de Fenix ​​International Ltd., con sede en Londres, se basó en las suscripciones de los espectadores a los creadores de contenido para adultos, aunque ha estado trabajando en los últimos meses para ampliar sus ofertas.

El presidente ejecutivo de OnlyFans, Tim Stokely, dijo a "The Wall Street Journal" en mayo que la plataforma había atraído a más creadores que se centraban en el fitness, la comida y la moda. OnlyFans tiene más de 150 millones de usuarios registrados, según su sitio web.

En tanto, ayer el fundador y director ejecutivo de OnlyFans, Tim Stokely, le dijo al "Financial Times" que la decisión no tenía nada que ver con las compañías de tarjetas de crédito, sino con bancos como el Bank of New York Mellon, que ha "marcado y rechazado" todos los cables a la plataforma. Stokely dijo que Metro Bank del Reino Unido cerró la cuenta corporativa del sitio debido a su base de usuarios y que JP Morgan es "particularmente agresivo".