Charlie Watts: adiós al señor del rock

Charlie Watts, el corazón de los Stones, falleció ayer en Londres. En junio había cumplido 80 y a principios de mes anunció que no iba a girar con la banda por temas de salud

Elegante, distinguido, refinado, reservado, sereno, modesto, silencioso. La antítesis de todo lo que se podría esperar de una estrella de rock. Así fue Charlie Watts, una estrella fundamental de la historia del rock internacional a la que ingresó gracias a su inquebrantable batería en los Rolling Stones. Su muerte, ocurrida ayer, a los 80 años, conmociona al mundo.

Watts “murió pacíficamente en un hospital de Londres, rodeado por su familia”, dijo su publicista Bernard Doherty, quien lo definió como “un esposo, padre y abuelo adorado y también como miembro de los Rolling Stones uno de los bateristas más grandes de su generación’’.

Watts, que solía ser calificado junto con Keith Moon, Ginger Baker y otros pocos artistas, como uno de los bateristas más importantes del rock, respetado a nivel mundial por su estilo poderoso y jovial. Mientras la banda pasaba de sus comienzos desaliñados al estrellato internacional, Charlie se unió a los Stones a comienzos de 1963 y permaneció con la banda los siguientes 60 años. Era, después de Mick Jagger y Keith Richards, el miembro más antiguo y esencial del grupo.

Los Stones comenzaron, de acuerdo con Watts, “como tipos blancos de Inglaterra tocando música estadounidense negra’’, pero rápidamente evolucionaron hasta tener su propio sonido distintivo. Watts fue baterista de jazz en sus primeros años y nunca perdió su amor por ese género, encabezando su propia banda y haciendo numerosos proyectos alternos.

A veces, Jagger y Richards parecían estar de acuerdo en poco más que su admiración por Watts tanto como hombre como como músico. Richards llamaba a Watts “la clave” y a Jagger ha llegado a decir que él fue la razón por la que se mantuvieron unidos durante tanto tiempo. Jagger y Richards sólo podían envidiar su indiferencia por la fama y su relativa satisfacción con su vida privada: Watts era tan feliz cuidando de los caballos en su finca en la zona rural de Devon, Inglaterra, como en el escenario de un estadio con entradas agotadas.

Para el mundo, era una estrella de rock. Pero Watts solía decir que la experiencia real era agotadora y desagradable, incluso aterradora con “chicas persiguiéndote por la calle, gritando... ¡Es horrible!... Lo odié”, como le dijo al periódico The Guardian en una entrevista. En otra, describió la vida del baterista como un “cruce entre ser un atleta y un manojo de nervios total”.

El escritor Philip Norman, que ha escrito extensamente sobre los Rolling Stones, dijo que Watts vivía “con la esperanza constante de poder tomar el próximo avión a casa”.

Aunque también atravesó una mala racha en los años 80. Comenzó con la bebida, para después pasar a las anfetaminas y la heroína. Pero el estar a punto de perder al amor de su vida, Shirley Ann Shepherd, y a su hija Seraphine, lo hizo recapacitar y desintoxicarse. Desde entonces, mientras el resto de las Majestades Satánicas seguían su desenfrenado tren de vida durante las giras, Watts se recluía en su habitación, donde desarrolló el hábito de garabatear en cada cama de hotel que visitaba.

Las últimas décadas de Watts podrían definirse como una “percusión vital”, puesto que además de marcar el ritmo de los Stones, también tuvo que esquivar dos grandes golpes: un cáncer de garganta en 2004, y, apenas un año después, un accidente automovilístico en Niza, que le fracturó el brazo y varias costillas.

Charles Robert Watts, hijo de un camionero y un ama de casa, nació en Neasden, Londres, el 2 de junio de 1941. Desde pequeño fue un apasionado de la música, en particular del jazz. Se enamoró de la batería después de escuchar a Chico Hamilton y aprendió a tocar por sí solo escuchando discos de Johnny Dodds, Charlie Parker, Duke Ellington y otros gigantes del jazz.

Trabajó para una empresa de publicidad en Londres tras estudiar en el Harrow Art College y tocaba batería en su tiempo libre. Londres fue el hogar de un renacimiento del blues y el jazz a principios de la década de 1960, con Jagger, Richards y Eric Clapton entre las futuras superestrellas que comenzaron en la época. La carrera de Watts despegó luego que tocó con Blues Incorporated de Alexis Korner, para quien también actuó Jagger, y Korner lo animó a unirse a los Stones.

Watts no era un fanático del rock al principio y recordaba haber sido guiado por Richards y Brian Jones mientras asimilaba discos de blues y rock, en particular la música de Jimmy Reed. Dijo que la banda podría tener sus raíces en un breve período en el que perdió su trabajo y compartió un apartamento con Jagger y Richards porque podía vivir allí sin pagar alquiler.

“Keith Richards me enseñó rock and roll”, dijo Watts. “No teníamos nada que hacer en todo el día y tocábamos estos discos una y otra vez. Aprendí a amar a Muddy Waters. Keith me enseñó lo bueno que era Elvis Presley, y siempre odié a Elvis hasta entonces”, agregó.

LEA TAMBIÉN Watts, el más rockero de los bateristas de jazz

Richards ha dicho que la banda deseaba tanto que se les uniera que sus miembros redujeron los gastos para poder pagarle un salario adecuado. Watts dijo que al principio pensó que la banda tendría suerte si duraba un año.

“Siempre pensé que los Stones durarían una semana, luego 15 días, y entonces, de pronto, pasaron 30 años”, dijo hace 30 años.