Fiebre de euros: CR7 al United, Mbappé al Real Madrid y ¿Haaland al PSG?

Cristiano Ronaldo no quiso ser menos que Messi: de Juventus al United

Sorpresa y media: Cristiano Ronaldo fue oficializado ayer como nuevo futbolista de Manchester United, donde estuvo entre 2004 y 2009, luego de negociar varias semanas con su clásico rival, Manchester City, y en los próximos días será presentado.

“El Manchester United se complace en confirmar que el club ha llegado a un acuerdo con la Juventus para el traspaso de Cristiano Ronaldo, sujeto a acuerdo de condiciones personales, visado y médico”, anunció el club en un comunicado publicado en su portal.

El contrato de Cristiano Ronaldo, de 36 años, será por dos temporadas, y tendrá como objetivo principal conquistar la Premier League, algo que hizo en tres ocasiones, y pelear la esquiva Champions.

El diario inglés The Guardian informó que la negociación se dio en un valor cercano a los 25 millones de dólares más otros complementos. La oferta del United resultó clave para inclinar la balanza ante la ausencia de un pago por parte de su clásico rival.

El atacante estuvo las últimas tres temporadas en Juventus, en donde no consiguió el objetivo de ganar la Liga de Campeones, y partirá en los próximos días a su conocido Manchester United, donde es un jugador querido por haber sido campeón de Europa y del mundo en 2008.

Además, en su primera etapa en el Manchester United, marcó 118 goles en 292 partidos.

El entrenador del Manchester United, Gunnar Solskjaer, se mostró entusiasmado horas antes de la oficialización del pase y comentó: “Siempre hemos tenido un buen contacto -con Cristiano Ronaldo-. Sé que Bruno (Fernandes, mediocampista portugués del United) también habló con él. Si tiene que salir de la Juventus, sabe que estamos aquí”.

En los últimos días trascendió la chance de su regreso a la ciudad pero al eterno rival del United, el City, y eso llevó a su excompañero Wayne Rooney, ahora entrenador de Derby County, a manifestarse en contra de su posible arribo.

Por su parte, CR7 se despidió de Juventus con un escueto comunicado en el que aseguró que dio su “vida y alma” en la institución de Turín durante las tres temporadas luego de regresar a Manchester United, de Inglaterra.

¿MBAPPÉ AL REAL?

Pese a las dudas de los qataríes que manejan económicamente al PSG, el acuerdo por el traspaso del delantero francés Kylian Mbappé al Real Madrid está confirmado y se hará oficial en las próximas horas.

“Fichaje inminente. Real Madrid y PSG van a cerrar el acuerdo por Mbappé tras el cruce de mails, ofertas y palabras de los últimos días. La última propuesta blanca de 170 millones de euros más diez en variables va a ser aceptada por los dirigentes del club francés, una vez que han comprobado que la única solución a la situación es la de cerrar la operación ante la firme decisión del delantero de vestir de blanco”, publicó Marca.

Mbappé, cuyo contrato con el PSG vence en 2022, se negó a firmar la renovación, aunque el club parisino -que acaba de contratar al crack argentino Lionel Messi y al español y excapitán merengue Sergio Ramos- rechazó la oferta inicial del Real Madrid por 160 millones de euros.

¿HAALAND POR MBAPPÉ?

El PSG, artífice del movimiento más resonante del fútbol mundial con el arribo de Lionel Messi, irá en busca del joven goleador noruego Erling Haaland en caso que se concrete la transferencia del francés Kylian Mbappé al Real Madrid de España.

El diario británico The Telegraph aseguró que la directiva del club parisino ya contactó al representante del jugador, Mino Raiola, para iniciar conversaciones. No obstante, el Borussia Dortmund, club actual del noruego, no tendría pensado desprenderse del jugador en este mercado, postura diferente a la del año próximo cuando ingrese en vigencia una cláusula de rescisión que oscila entre 75 y 90 millones de euros.