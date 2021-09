Karina La Princesita, una artista que no tiene techo... "por culpa del plomero"

Luego de las críticas que recibió de parte de Ángel de Brito, que le dijo que en el baile había llegado a "un techo”, al verla un poco floja en su última presentación, Karina La Princesita aprovechó un móvil para referirse a los dichos del chimentero y bromeó sobre un problema edilicio de su vivienda.

“Y una artista no tiene techo, Karina”. Ese fue el pie que le dio Lourdes Sanchez en su programa "La previa de la Academia" a la cantante para explicar por qué una parte de su cielorraso presenta una avería.

“Acá voy a mostrar mi techo cómo está, para decir que es verdad que no tengo techo, ¿sabés?", dijo entonces La Princesita, que estaba dando la nota desde el living de su casa. "¿Quieren que lo muestre?”, preguntó, levantándose del sofá.

En ese momento, la artista enfocó la cámara al cielorraso de su casa y mostró un agujero enorme en la cocina, antes de explicar al aire lo que había pasado para llegar a esa situación dramática.

“Voy a aprovechar el programa de ustedes para denunciar al plomero", señaló, y contó: "Se me rompió un caño, se me llovía la casa y el plomero me rompió el techo en julio y no lo vino a arreglar". Y terminó: "Escuchame, cierro la nota así, dándole la razón a Ángel. Es verdad, no tengo techo”.