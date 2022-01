Infantino quiere apretar la agenda y no descarta el “tiempo neto” de juego

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, apoyó la idea de que la Eurocopa también se pueda organizar cada dos años, al igual que el proyecto de los mundiales bienales, y no no descartó estudiar una regla para que los partidos tengan más ritmo y tiempo de juego neto. “Se puede pensar un poco más en el tiempo real, no es posible que en 90 minutos los partidos duren 47”, explicó.