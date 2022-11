“Juan Carlos I no llevaba una doble vida sino una quíntuple vida”

La empresaria danesa-alemana Corinna Larsen revela en un podcast detalles íntimos de su pasada relación con Juan Carlos I, mientras prosigue en Londres su demanda judicial contra el rey emérito.

“Corinna y el Rey”, producido por el estudio de contenidos Project Brazen, cofundado por los periodistas Tom Wright y Bradley Hope, junto con PRX, se estrenará el próximo lunes en múltiples plataformas en inglés y en español, según indican las compañías en un comunicado.

En un mensaje adicional difundido ayer, se precisa que el podcast, que tendrá ocho capítulos, “es una producción independiente” de PRX y Project Brazen, la cual no tiene “ninguna relación contractual” con la examante del antiguo jefe de Estado, y mantienen que “no se ha llevado a cabo ninguna contraprestación económica hacia su persona”.

“En ningún momento el contenido ha sido supervisado o dirigido por personas ajenas a estas organizaciones”, afirman los autores, que aseguran que la fecha de lanzamiento se ha elegido sólo con el objetivo de que su emisión “se complete antes de Navidad”.

En “Corinna y el Rey”, la empresaria da detalles de cómo el entonces soberano de España, al que conoció en el mundo de las cacerías, la sedujo y de la relación que se entabló entre ellos, hasta el punto de que ella se sentía como si fuera no solo su novia sino su esposa, pese a que él, dice, tenía múltiples amantes.

Larsen dijo que Juan Carlos solía llamarla diez veces al día, utilizando el nombre en clave “señor Summer” cuando dejaba mensajes en su oficina. Se trata de un acrónimo de “Su Majestad el Rey”.

“Era muy divertido y persistente. Todos los días, me enviaba flores y cartas. No eran cartas de amor estereotipadas, eran muy sinceras”, afirma Corinna, respecto de la época en que se conocieron y recuerda que Don Juan Carlos “era uno de los mayores seductores de la realeza”.

LA ORGANIZACIÓN DE LA LUNA DE MIEL DE FELIPE Y LETIZIA

Según reveló Corinna, en la primera cita con Juan Carlos, el Rey le hizo saber que su matrimonio con la Reina Sofía era solo una apariencia y también le pidió que le ayude a organizar la luna de miel del Príncipe Felipe y Letizia, que iban a contraer matrimonio en mayo de 2004.

“Era muy divertido y persistente. Todos los días, me enviaba flores y cartas”

Larsen asegura en el podcast que su empresa se encargó de toda la organización con la máxima discreción, llevando a los futuros reyes por varios países hasta culminar su viaje en Fiyi. En cuanto al pago de las facturas, asegura que el Rey le dijo que pasara la mitad de los gastos a Palacio y la otra mitad a la empresa afincada en Barcelona Navilot, propiedad de su amigo Josep Cusí.

Luego, Juan Carlos le planteó que quería tener una relación con ella ante lo cual, Corinna asegura que se mostró tajante. Para ella no era un “problema moral” el que estuviera casado, ya que sabía que el matrimonio estaba roto, aunque reconoce que era “duro”, pero “otra cosa era formar parte de una especie de estructura de harén”. Eso, recalca, “no me interesaba en absoluto”.

LA HISTORIA

Según los productores, la historia versa sobre “una relación romántica que atravesó continentes en secreto, pero cuyo desarrollo abriría la ventana a un peligroso mundo de codicia, corrupción, violencia, riqueza oculta, espionaje internacional, conspiración, hedonismo y caza de elefantes, todo ello relacionado con una de las realezas más reservadas del mundo”.

En el podcast, que será gratuito, el relato de Corinna “se contextualiza con docenas de entrevistas, entre las que se encuentran corresponsales y biógrafos reales de larga trayectoria, historiadores expertos, jefes de la inteligencia española, exagentes del FBI y un comisario de policía encubierto”, señalan en su nota.

ACUSACIONES

Corinna, de 58 años, acusó al rey emérito, de 84, de haberla sometido a “acoso” personalmente o a través de “agentes” a su servicio entre 2012, cuando acabó su relación, y 2020, lo que Juan Carlos I niega.

Corinna se retrata como una mujer maltratada por un hombre poderoso y expresa la sensación de que nunca fue sólo una amante sino una esposa, incluso después de descubrir que él tenía múltiples amantes.

“Cada vez tenía más claro [que] él llevaba no sólo una doble vida, sino una quíntuple”, dijo. “Hay algo bastante desquiciado en él y algo bastante despiadado”.

Y en ese contexto recuerda detalles sobre la convivencia: “Le encantaba la informalidad y la calidez de tener un fin de semana así, fuera de protocolo y de la complejidad del matrimonio, siendo él mismo”. Corinna habló de los momentos pasados en la vivienda junto a su hijo y en los que el Rey “preparaba él mismo una barbacoa”, como muestran las fotos que se filtraron años después de aquella época.

Larsen también deja claro en el podcast la naturaleza de su relación con Juan Carlos I. “Cuando lo llaman aventura y me describen como amante no es que sea despectivo, es que no describe la realidad y amplitud de esta relación”, sostiene. Y agrega: “Nunca me había sentido tan vinculada a alguien. En mi corazón, él era mi esposo”.

En cuanto al litigio entre ambos, continuará en las próximas semanas con un recurso del rey emérito a un fallo de marzo del Tribunal Superior británico, que le denegaba poder ampararse en la inmunidad real en este proceso.

La corte de Apelación le autorizó a recurrir solamente en relación a los actos previos a su abdicación en 2014, pero no al periodo posterior, en un pleito que puede durar meses.