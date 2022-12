Polémica por las NFT de Donald Trump: las presentó como un "arte increíble"

Este jueves, los fanáticos de Donald Trump se han llevado una sorpresa que a varios de ellos, los dejó boquiabiertos, pero no fue más que otro proyecto de NFT, que, en palabras de Trump, lo presentó como “¡EL ARTE increíble de mi vida y carrera!”.

Publicó un video en su página Truth Social que muestra una imagen de él con una especie de atuendo de superhéroe, luciendo pectorales que ciertamente no tiene, mientras rayos láser salen disparados de sus ojos

Cada NFT se vende por un total de 99 dólares, y algunos están limitados a copias individuales, mientras que otros NFT están disponibles en dos, cinco, siete o 10 copias.

Hay un total de 45,000 tarjetas en el lanzamiento inicial, pero aún más, un gran admirador de Trump tendrá "garantizado" un boleto para una futura cena de gala con él, aparentemente en su residencia de Mar a Lago en el sur de Florida.

La subasta incluso prometió pagar el transporte. Entonces, sí, gaste $ 4,455 y también podría sentarse con el ex presidente en persona. Aunque podemos garantizarle que no se verá tan delgado como en estas tarjetas coleccionables.

Lo que no está claro, es que si las imágenes finalmente fueron editadas a mano o quizás creados con la generación de imágenes de IA, aunque la única imagen de Trump con atuendo de cazador tiene un parecido muy claro con las botas fabricadas por Banded, una empresa de ropa de caza.

El traje de vaquero de Trump parece combinar con un guardapolvo de cuero importado a tiendas como Scully Sportswear, una tienda de disfraces y prendas del oeste con sede en California.

En un video que muestra a Trump promocionando el proyecto, Trump afirma que es "mejor que Abraham Lincoln, mejor que George Washington". Luego dice: “cada tarjeta viene con una oportunidad automática de ganar premios increíbles como una cena conmigo. No sé si es un premio increíble, pero es lo que tenemos”.

Y aunque su primera suposición sería que todo este dinero se destinaría a apoyar la campaña de reelección de Trump, estaría equivocado, al menos según la página de la empresa. NFT INT LLC, la empresa que figura como anfitriona de la subasta de NFT, escribió: “Estas tarjetas comerciales digitales no son políticas y no tienen nada que ver con ninguna campaña política. NFT INT LLC no es propiedad ni está administrado ni controlado por Donald J. Trump, The Trump Organization, CIC Digital LLC ni ninguno de sus respectivos directores o afiliados. NFT INT LLC utiliza el nombre, la semejanza y la imagen de Donald J. Trump bajo una licencia paga de CIC Digital LLC, cuya licencia puede rescindirse o revocarse de acuerdo con sus términos”.

Las cosas se vuelven aún más extrañas cuando se mira a la empresa que realiza la subasta. La empresa, NFT INT LLC, incluye su dirección en un centro comercial kitsch en Utah que contiene algunas tiendas y restaurantes, una tintorería y una tienda UPS.

Las empresas afiliadas con los intentos de comprar la plataforma de redes sociales favorita de Trump, Truth Social, han tenido arreglos similares al tener su base en un buzón de correo de la tienda UPS.