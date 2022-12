Axel y los intendentes del Conurbano, una relación complicada de final abierto

Recurrente en la dinámica histórica del PJ bonaerense, los intendentes peronistas del Conurbano han vuelto a insinuar en las últimas horas una suerte de ejercicio de independencia, de intento de empoderamiento autónomo bajo la lógica de la comunión de las fuerzas individuales para buscar un fin común. Algo así como lo que ensayan los gobernadores a nivel nacional pero, en este caso, acotado a la provincia de Buenos Aires.

Acaban de reunirse en Cañuelas, a modo de hito fundacional, con intenciones de hacer un lanzamiento del espacio durante el verano. Es la “Liga de Intendentes”, donde conviven desde tradicionales “barones” ya entrados en años que gobiernan hace más de dos décadas sus distritos, a la generación cincuentona, pasando por referentes de La Cámpora y hasta del Movimiento Evita. Esa diversidad evidencia, desde ya, formaciones políticas diferentes y, llegado el caso, lealtades superiores también distintas. Ya se verá cuando llegue el momento.

Como sea, a la mayoría de ellos, en especial a los barones, los une la pulsión a resistir la posible reelección de Axel Kicillof en la gobernación. Porque, en definitiva, ese grupo se auto percibe como un polo con mayor densidad política que el mandatario, para ellos un “extranjero” que llegó desde la CABA y que terminó manejando la Provincia por decisión de Cristina Kirchner. Un “dedazo” que aceptaron sin chistar. Kicillof no es el primero: los jefes comunales han asumido resignadamente esas mudanzas desde Carlos Ruckauf para acá.

De todos modos, tampoco se trata de mostrar ahora, faltando tanto para los cierres de listas, una veta diferenciadora de la vicepresidenta.

Documento

En aquella reunión cañuelense se sacó un documento -dicen que escrito por la quilmeña camporista Mayra Mendoza- en línea con el discurso de presunta persecución política contra Cristina, pegándole al Poder Judicial y al CEO de Clarín. Grupo de medios con el que la mayoría de los intendentes, por cierto, tiene relación fluida y civilizada -pero probablemente vergonzante hacia adentro del Frente de Todos- porque en sus distritos conviven con su extendida presencia en lo referido a la transmisión de datos. Detalles.

No es novedad que la relación de Axel con los intendentes es tensa, de desconfianza. Se explica en varios factores. Pero el anuncio de Cristina respecto a que no será candidata a nada el año próximo, lo que significa que no estará en la boleta del peronismo provincial, parece haber activado algún gen rebelde en la liga de jefes comunales. El mensaje de que para Kicillof ya no será tan fácil mantenerlos a raya jurando lealtad a regañadientes porque la amenaza de la actual vicepresidenta como gran electora parece estar desapareciendo. Se recalca: parece. Una insinuación de que ella entregó la lapicera de las listas, que resta ser ratificada por los hechos.

ALIANZA

Después de la derrota electoral del FdT de 2021, los intendentes consolidaron una alianza con Máximo Kirchner, titular del PJ bonaerense que llegó a ese cargo en acuerdo con ellos. Kicillof debió aceptar el desembarco de un lote de alcaldes a su gabinete, del que habían quedado excluidos cuando asumió el gobernador. Le aportarían, se dijo, la temperatura real de lo que pasaba abajo, en la calle, sobre todo en la profundidad del Conurbano, y cierta ejecutividad. Pero la verdad es que, desde entonces, pareció que había dos gabinetes: el de Axel y el de los jefes comunales.

En voz baja, siempre, los alcaldes se quejan por la forma en que Kicillof administra la distribución de fondos discrecionales y automáticos a las comunas. Que se sienta sobre la caja más de lo conveniente. Que es celoso al extremo de los flujos de financiamiento y escatima excesivamente el gasto, bordeando la tacañería. Deberían saber que eso es Axel: ya lo hizo con los gobernadores cuando fue ministro de Economía en la segunda presidencia de Cristina, una forma de control político legal.

No es un dato menor que intendentes del PJ y de la oposición hayan sorteado recientemente la famosa grieta para ponerse de acuerdo en algo: condicionar la aprobación del Presupuesto 2023 a la introducción de alguna garantía escrita de que esta situación no va a suceder en el año electoral. Así lo hicieron y la ley de leyes salió en la madrugada de ayer.

Economista de profesión, con más academia que militancia callejera y renuente a la rosca política tradicional que veneran los intendentes, Axel conoce perfectamente los números de cada comuna. Sabe, por ejemplo, cuánta plata tienen puesta los municipios en plazos fijo y en bonos del tesoro nacional. Circulan varias anécdotas respecto a las respuestas del gobernador cuando los alcaldes van a lloran miseria a la gobernación en modo de queja.

Y el otro tema escabroso que se escucha como factura recurrente en las comunas es la inseguridad. Lo dicen fuera de micrófono los intendentes: Kicillof nunca se puso al hombro la cuestión por su decisión de delegar la brasa ardiente en Sergio Berni, con quien casi todos se llevan pésimo porque les trastocó la lógica de relacionamiento con la Policía en sus distritos, donde estaban acostumbrados a ser pequeños jefes policiales.

DISPUTAR UNA PRIMARIA

Es en este contexto que entre los alcaldes ligados sobre todo al lomense Martín Insaurralde, es decir los que no son cristinistas puros, comienza a agitarse la tesis de disputar una Primaria Abierta contra Axel. Eventualmente, desde el cargo del gobernador para abajo. Sería inédito en el PJ bonaerense porque plantearía un escenario de pelea por el poder dentro del propio oficialismo. Algo que no ha pasado casi nunca, precisamente, por la tendencia histórica de los intendentes a no animarse a enfrentar a Cristina y aceptar, siempre, la imposición de su látigo político o, en el mejor de los casos, una negociación de la que salieran empatados.

Nadie descarta que eso vuelva a repetirse, más allá de la actual amenaza de torear al gobernador. Se develará más cerca de los cierres de listas, en marzo o abril. Cuando todos tengan la certeza de si Cristina será una actora activa, en el sentido de que podría asumir el ejercicio de traslación de su apoyo popular a su pupilo Kicillof -que es el que mejor mide de todos los peronistas que están en la grilla- o si sólo será una observadora imparcial.