Informe Pincha: Jorge Morel aseguró que quiere estar el sábado ante Independiente

Tras la práctica matutina, habló Jorge Morel, el flamante refuerzo de Estudiantes último en sumarse a la pretemporada que tiene como objetivo llegar de la mejor manera a lo que será la competencia oficial que iniciará este fin de semana ante Independiente en 1 y 57.

"Si el profe (Zielinski) me necesita, estoy para jugar el sábado. Soy un tipo que le gusta meter mucho. A veces puedo tener malos partidos pero la actitud que tengo no la negocio por nada", afirmó el volante central, de quite y de marca, con mucha presión y que juega en la Selección de Paraguay.

"Yo soy un tipo que le gusta meter mucho. Trato de dejar todo en cada partido. La actitud que tengo, no la negocio con nadie. Trataré de mostrar siempre eso", expresó además.

Por su parte contó la anécdota graciosa con Guillermo Barro Schelotto, actual DT del seleccionado guaraní: "Les dije a Guillermo y Gustavo (Barros Schelotto) que iba a jugar en Estudiantes y bromeando me dijeron que no me iban a convocar más".

Asimismo dejó en claro que quiere jugar en lo que será el estreno en el certamen local: "Hice una buena pretemporada y estoy en condiciones para jugar el sábado".