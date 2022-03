Qué se sabe de “El hotel de los famosos”: caprichos, problemas de vestimenta, vagancia y enojos

“El hotel de los famosos” abrirá sus puertas muy pronto convertida en la gran apuesta de El Trece en su intento, desesperado, por amigarse con el rating. El esperado reality, que tendrá a Pampita y Chino Leunis en la conducción, está en plena producción con los participantes haciendo de las suyas.

Los conductores, claro, no estarán solos sino que serán acompañados por Gabriel Olivieri (gerente), Christian Petersen (chef), Juan Miceli (jardinería), José María Muscari (coach de convivencia).

Los famosos parte de esta primera temporada son Alex Cannigia, Rodrigo Noya, Imanol Rodríguez, Leo García, Walter Queijeiro, Chanchi Estévez, Martín Salwe, Pato Galván, Silvina Luna, Militta Bora, Majo Martino, Sabrina Carballo, Lissa Vera, Matilda Blanco, Kate Rodríguez y Melody Luz. Un grupo ecléctico que, por estas horas, se están sacando chispas en las grabaciones.

En una entrevista con “Por si las moscas”, Olivieri reveló que “el primero en sorprenderme fue Alex Caniggia, porque yo tenía muchísimo prejuicio, lo tengo que confesar, y él es amoroso, me cae súper, súper bien”. Según contó, la contra del hermano de Charlotte es que es “caprichoso: no le cae bien alguien y no me quiere hacer la cama. Pero yo lo obligo, lo quiero mucho, pero peleamos mucho”.

También contó que “Imanol Rodríguez, hijo de Miguel Ángel, va a sorprender, lo tengo loco porque tiene un problema con la vestimenta”. Otra que va a generar polémica es Kate Rodríguez, a quien definió como “bravísima” porque “no le interesa ser amiga de nadie”. De Leo García elogió su espíritu “muy zen” y de Lissa Vera reveló que “trabaja muy bien, se acomoda muy bien y la tiene muy clara. Siempre viene divina”.

Revelando sabrosos detalles, Olivieri contó que uno de los más conflictivos es Martín Salwe y una de las más hot es Melody Luz: “está todo el día entangada, le pido que se ponga ropa y me dice que si no le queremos ver la cola, se sienta”.

Para Silvina Luna solo elogios (“es impecable”) y algunos reparos con Matilda Blanco (”me mira con cara rabiosa”), aunque destacó lo laboriosa que es Militta Bora porque “se la pasa trapeando”.

Según confesó, a su amiga Pampita hay algo que le genera indignación. “Le molesta que los famosos no trabajen”, dijo Olivieri y si bien reveló que la modelo y conductora siempre está con una sonrisa, cuando algo no le gusta “es bravísima e irónica”. Y sumó: “Ella me contó que en el ‘Bailando’ le molestaba muchísimo la gente que no ensayaba, y comparaba que su hermano dentista pasa parado 11 horas para pagar su sueldo. Entonces si se van a ganar ese premio, van a tener que trabajar muchísimo los famosos”.