A los 90 años, ni hablar de dejar de atender la peluquería todos los días

La fórmula de Rubén Camelino es sencilla: “Amo lo que hago”. La pasión por su profesión, peluquero, es la que, según le contó ayer a este diario es lo que, a los 90 años, lo impulsa a salir de casa a la mañana temprano y trabajar en su peluquería hasta media tarde.

A diferencia de la mayoría, con décadas recorridas por sobre el límite de la actividad laboral, no piensa en el retiro. Tampoco se tomó el día para festejar el cumpleaños.

Sus vecinos del edificio donde vive y trabaja, junto al equipo de empleadas lo paró a media mañana. Tenían la torta con una vela encendida y los globos que indican la celebración de su cumpleaños y una trayectoria en la que, además de recorrer los cambios de tendencias, paseó su técnica por la ciudad que ama, por capital federal y por Santiago de Chile, a donde llegó con la televisión.

Firme, serio y cordial, deja otro secreto de la longevidad: un poco de vino todos los días. Su agenda cotidiana, que siguió férrea en los dos años de pandemia, incluye la tarea de confección de pelucas. “Trabajo con la gente que viene a La Plata a hacerse tratamientos de oncología. Además, corto el pelo”, detalla. En su peluquería se atiende a mujeres y varones de toda edad.

La carrera de Camelino tuvo un paso clave en Capital Federal, en una peluquería montada en la “Academia Sudamericana”, donde se había formado. “Trabajaba en Suipacha y Lavalle, en Capital. Ahí atendía a muchos enfermos oncológicos”, apuntó. También se vinculó entonces con uno de los directivos a cargo de la creación del canal 7 de televisión. Entonces, tenía su propio local en La Plata. “Me dijo `vendé el negocio que vamos a ir a Chile a crear la televisión allá. Entonces, estuve ahí un año y medio entre 1969 y 1971”, contó.

En esa estadía faltaba algo y se volvió: “Mi país y mi Ciudad son lo más lindo del mundo”, afirmó el platense, nacido y criado entre 1 y 43, y 60 entre 2 y 3. En el núcleo familiar estaban su mamá y su hermano menor.

No le costó hacer pie nuevamente en su ciudad. “Años antes peinaba 40 cabezas por día en 8 entre 48 y 49”, uno de sus locales en La Plata.

En esta ciudad conoció a la mujer con quien estuvo 8 años de novio y 50 de casado, y armó la familia que tiene una hija y dos nietos. Con ellos se aprestaba a seguir la celebración en uno de los dos clásicos restoranes locales en los que le gusta sentarse a almorzar o cenar.

La peluquería varió en todas estas décadas: “Ha habido cambios para bien. Tengo una forma de trabajo y estoy al día”, dice sobre las novedades de la profesión. También, la clientela: “Antes, la mujer vivía en la peluquería. Las empleadas públicas iban a trabajar como si fueran al (teatro) Colón. La mujer ha dejado un poco la peluquería, en parte por los costos”.

Así las cosas, la tarea se recuesta en el rubro de las pelucas. “No me cansó trabajando porque me gusta mucho. Me gusta tanto que jamás pensé en parar”, concluyó.