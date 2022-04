Marcharán por el Día Internacional de la Tierra

Mañana, 22 de Abril, se conmemora un nuevo Día Internacional de la Tierra y convocaron a una marcha desde Plaza Moreno (12 y 53), frente a la sede del ministerio de Ambiente de la Provincia, a partir de las 17 horas. La misma es convocada desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS) de La Plata, Berisso y Ensenada.

Uno de los convocantes es Mariano Crivelli, referente de Acción Ecológica Anticapitalista (AEA), indicó que marcharán “contra la destrucción de la naturaleza inherente al sistema capitalista y que en nuestro país se ve agudizada por el acuerdo del gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional”.

Al respecto, el dirigente puntualizó que “se trata de un acuerdo que pone toda la economía al servicio de generar dólares para el pago de la deuda, ajustando a los sectores populares y profundizando el rol productor de materias de primas de nuestro país y con ello el extractivismo rural y urbano” y aclaró que dicho extractivismo “está definido por estar al servicio de la ganancia privada, que no soluciona la pobreza del país y cuyos efectos adversos recaen sobre los propios sectores populares contaminados, fumigados, inundados y un largo etcétera”.

Crivelli remarcó que “desde el gobierno nacional y el ‘ambientalismo popular’ representado por Jóvenes por el Clima, Ecohouse y otras se enfatizan los ‘gestos ecológicos’ como la creación de ministerios de ambiente o la propuesta de leyes de protección ambiental que no quedan en más que gestos porque no se los financia ni impulsa y no hay voluntad política de aleccionar a los responsables del ecocidio, como los terratenientes que incendian el campo y los humedales. El ambientalismo popular apunta todos los cañones al ‘norte global’ pero no dice nada de sus socios ‘sureños’, que son el gobierno y los empresarios nacionales que consolidan y se benefician de la posición periférica semi-colonial de nuestro país en el orden mundial. Por eso es necesaria la independencia del gobierno y la lucha contra él para arrancarle verdaderas políticas ambientales y de independencia nacional”.