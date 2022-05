Fútbol europeo, automovilismo y básquet: la agenda para hoy en la TV

Sin fútbol argentino en el marco del feriado por el Día del Trabajador, la agenda deportiva del domingo en la televisión tenía como plato fuerte la continuidad de la fecha de las principales ligas de Europa. Además, se podrá disfrutar de algunos eventos de automovilismo, básquet y rugby.

DOMINGO 01 DE MAYO

SERIE A

07:30 Juventus vs Venezia

10:00 Milan vs Fiorentina ESPN 2

10:00 Empoli vs Torino

13:00 Udinese vs Inter ESPN

15:45 Roma vs Bolonia

LIGUE 1 DE FRANCIA

08:00 Troyes vs Lille ESPN

10:00 Brest vs Clermont

10:00 Lorient vs Reims

10:00 Mónaco vs Angers

10:00 Montpellier vs Metz

12:05 Girondins vs Niza

15:45 Marsella vs Lyon

LIGA DE ESPAÑA

09:00 Elche vs Osasuna

DIRECTV SPORTS

11:15 Granada vs Celta de Vigo

ESPN Extra

13:30 Rayo Vallecano vs Real Sociedad

DIRECTV SPORTS

16:00 Barcelona vs Mallorca ESPN

PREMIER LEAGUE

10:00 Everton vs Chelsea ESPN

10:00 Tottenham vs Leicester

12:30 West Ham vs Arsenal ESPN 3

TC 2000

09:30 Concordia TYC SPORTS

LIGA NACIONAL

20:00 Unión SF vs Hispano TYC SPORTS