Inquietud por falso operario de Edelap en Barrio Norte

Un vecino de Barrio Norte aseguró que en la mañana de ayer atravesó un momento dramático en su casa de 39 entre 3 y 4, luego de que un hombre le tocara el timbre y se hiciera pasar por un falso operario del servicio de electricidad.

Así, llamó al 911 y el “sospechosos” se fue del barrio. “Me tocan el timbre y me encuentro con un hombre vestido con ropa de trabajo de la empresa Edesur, casco y zapatillas. Me dice que era empleado de Edelap y que tenía que pasar adentro de mi casa porque tenía una conexión clandestina”, relató el usuario.

No se trata de un caso aislado. Edelap advirtió últimamente por ese tipo de situaciones. “Ante los hechos recientes de público conocimiento, donde personas desconocidas se hacen pasar por operarios de Edelap con fines de robo o estafa, recordamos a la comunidad que el personal de la empresa no puede ni debe ingresar al domicilio particular bajo ningún pretexto”, informó la compañía días atrás. En un texto dirigido a los usuarios, la compañía indicó que opera las redes que se encuentran ubicadas en la vía pública exclusivamente. Los medidores se encuentran sobre la línea municipal o en los espacios comunes destinados a tal fin en los edificios”.