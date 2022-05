La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

La agenda deportiva de este domingo tendrá varios encuentros por la Primera Nacional, que se pone realmente emocionante aunque recién transite la mitad del campeonato. Por otra parte, en el torneo disputado en Francia llamado Esperanzas de Toulon, Argentina se medirá con Arabia Saudita. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

PRIMERA NACIONAL

15:00 Dep. Madryn vs Güemes

15:10 Estudiantes RC vs All Boys TYC SPORTS

15:30 Deportivo Maipú vs San Martín SJ

15:30 Gimnasia Jujuy vs Alte. Brown

16:00 Alvarado vs Gimnasia Mendoza

17:00 Mitre vs Atl. Rafaela

17:10 Temperley vs Belgrano TYC SPORTS

19:10 Ferro vs Santamarina TYC SPORTS

21:10 Almagro vs San Telmo TYC SPORTS

MOTO GP - ITALIA

06:00 Carrera ESPN

ESPERANZAS DE TOULON

09:00 Argentina vs Arabia Saudita ESPN Extra

F1 - GP DE MONACO

10:00 Carrera