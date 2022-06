La agenda deportiva del domingo: partidos, horarios y TV

Este domingo, donde se festeja el Día del Padre, la agenda será cargada con varios partidos interesantes y con una carrera de Fórmula 1 que promete en Canadá. River y Boca visitan a Unión y a Barracas Central por la Liga Profesional. Para los amantes del brasileirao, un duelo imperdible entre Atlético Mineiro y Flamengo. A continuación, eventos, horario y transmisión televisiva.

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

13:00 Tigre vs Banfield ESPN Premium

15:30 Lanús vs Colón TNT SPORTS

15:30 Huracán vs Atlético Tucumán ESPN Premium

18:00 Unión vs River ESPN Premium

21:30 Barracas Central vs Boca TNT SPORTS

PRIMERA NACIONAL

11:00 San Martín SJ vs Ferro

13:45 San Telmo vs Quilmes TYC SPORTS

15:00 Gimnasia de Jujuy vs Temperley

15:00 Guillermo Brown vs Tristán Suárez

15:50 Belgrano vs Estudiantes de Río Cuarto TYC SPORTS

19:00 Guemes (SdE) vs Almagro



BRASILEIRAO

16:00 Atlético Mineiro vs Flamengo ESPN 3

MOTO GP - ALEMANIA

06:00 Carrera ESPN 2

HOCKEY FEMENINO: FIH PRO LEAGUE

09:00 India vs Argentina ESPN

ATP 500 - QUEEN'S

09:30 Final ESPN 3

ATP 500 - HALLE

10:00 Final ESPN Extra

GOLF - US OPEN

12:00 Ronda final ESPN 2

LIGA ACB

13:00 Final - Real Madrid vs Barcelona DEPORTV

F1 | GP CANADÁ

15:00 Carrera FOX SPORTS

PRIMERA C

15:30 Berazategui vs Puerto Nuevo

15:30 Central Córdoba vs Liniers

15:30 Leandro N. Alem vs Atlas

15:30 San Martín Burzaco vs Victoriano Arenas

ATLETISMO

16:00 Diamond League TYC SPORTS

MLB (MAJOR LEAGUE BASEBALL)

20:00 Houston Astros vs Chicago White Sox