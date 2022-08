Fin del sueño

Se acabó el sueño de Estudiantes en la Copa Libertadores. Sin merecerlo, con mucha polémica y una cuota de mala suerte, Athletico Paranaense le ganó 1-0 y le quitó el sueño más importante que tenía en esta temporada.

Poco (o nada) para reprocharle a un equipo que dio todo pese a las desventajas y que en el quinto minuto de descuento se quedó con las manos vacías.

El equipo de Ricardo Zielinski mereció más. Está claro que debió quedarse con el triunfo, pero una dudosa interpretación del árbitro uruguayo Andrés Matonte, una muy mala definición de Mauro Méndez en el final, la falta de un lateral (¿por qué salió Godoy?) y las pocas variantes en ofensiva lo privaron de un triunfo que tuvo cerca y mereció. Dio todo hasta el final, pero no le alcanzó.

Otra vez la maldición de los cuartos de final, la instancia que no ha podido superar nunca más desde 2009 a la fecha, ya sea en la Libertadores, la Sudamericana, la Copa Argentina o la Copa de la Liga. Cada vez que alcanzó esa línea no pudo superarla.

Anoche le sucedió lo mismo y el dolor fue mucho más grande que las anteriores oportunidades.

Sin dudas que el golpe dolió mucho y dolerá un tiempo más. Cuando pase el tiempo será oportunidad de un aplauso más genuino, anoche fue todo tristeza.

El primer tiempo fue de hacha y tiza. Pocos espacios y dos luchadores midiéndose, buscando el golpe pero sin desprotegerse ni exponerse a ninguna contra. Fue un examen tenso y con cuotas de jugadas de riesgo.

En ese sentido fue Estudiantes quien estuvo visiblemente mejor. Siempre con sus dos marcadores laterales volcados al ataque, intentó sorprender por afuera. De los dos fue Leo Godoy quien apareció más dispuesto y con menos marca que Emmanuel Mas. Por la derecha llegaron las primeras llegadas, siempre con el aporte indispensable de Manuel Castro.

En esos primeros minutos el Pincha tuvo una muy clara. Desbordó Godoy, ganándole la espalda a Vinicius. Unos diez metros antes de la línea final tiró un centro al corazón del área, donde el uruguayo no alcanzó a conectar con precisión.

Siguió mejor el local, con mucha presión en la mitad de cancha y un período más que correcto del Corcho Rodríguez. Si no llegaba uno de rojo y blanco lo hacía un compañero. Mucha entrega para recuperar rápido la pelota.

Pero con el correr de los minutos el equipo se empezó a cansar o fue regulando.

El partido se hizo trabado y sin dueño, pese a tener siempre a Estudiantes un punto más arriba en intensidad, pero nublado o con poco poderío en ofensiva. Probó el Corcho desde afuera y buscó con alguna pelota parada.

Recién en los minutos finales el Pincha volvió a presionar más arriba y con dos pelotas paradas avisó que tenía apetito de semifinales. Primero el uruguayo Rogel se perdió el gol en el punto de penal y el propio central casi gana por el segundo palo tras un tiro de esquina de Fernando Zuqui.

Junto a él estaba el paraguayo Morel, uno de los mejores de esos primeros 45 minutos.

Athletico Paranaense no hizo mucho. Poco de sus delanteros y nada de sorpresa. Sólo la jerarquía de Fernandinho, que sacó una jugada personal de la galera y le regaló a sus compañeros una pelota parada muy peligrosa, que rechazó Andújar al córner tras una ejecución de Khelven.

No se esperaba otro partido. Igual que en Curitiba pero ahora con el local más ambicioso. Pero Estudiantes, además de no querer animarse demasiado por temor a quedar mal parado, sufrió la falta de delanteros en forma.

El Loco Díaz no está bien y la ausencia de Mauro Boselli se hizo más notoria. Quedó mejor parado para el complemento, pero siempre en un contexto tan equilibrado que no dejó vislumbrar a un favorito para quedarse con el triunfo y la clasificación.

El segundo tiempo fue todo de Estudiantes. Atacó con los dientes apretados, fue al frente y tuvo oportunidades como para quedarse con el triunfo. Es verdad que volvió a chocarse con la realidad de tener a sus delanteros en un mal momento. Mal Díaz, falto de fútbol Mauro Boselli y muy mal el uruguayo Méndez cuando ingresó. Pese a tener la pelota, manejar los tiempos y jugar dentro del área de Paranaense, no supo cómo patear al arco con precisión.

📹 LA PREVIA DESDE EL ESTADIO ( 🎤 Martín Cabrera)

La jugada del partido fue a los 20 minutos, cuando luego de un tiro de esquina de Fernando Zuqui, primero Rogel la estrelló en el palo y luego Luciano Lollo la empujó al gol. Gol y felicidad en los 35 mil hinchas. Pero el asistente levantó la bandera y obligó a su compatriota a revisar la jugada.

Tras más de cinco minutos decidió anular la conquista por una posición indebida de Morel. Tan polémica y discutible como aquel penal no sancionado en favor de los brasileños en Curitiba.

Haber sido despojado de un gol que debió sancionarse no fue un golpe para el Pincha sino todo lo contrario.

Siguió atacando y anulando a un rival que casi no pasó la mitad de cancha. Lo buscó de pelota parada y lo tuvo en los pies de Méndez, que tras un pase milimétrico y frontal de Morel quedó mano a mano con el arquero: definió mal a un palo. Le va a costar olvidarse de esa conquista malograda.

Y en el quinto minuto de descuento llegó una jugada insólita. La manejó Naum de un lado a otro, aprovechando la falta de un lateral (¿por qué salió Godoy?) y el centro le quedó al pibe de oro Vitor Roque, que les ganó a todos y anticipó a Andújar para el 1-0 inmerecido pero determinante para ser semifinalista de la Copa Libertadores.

No fue la noche de Estudiantes, claro está. No fue la Copa que imaginaron sus hinchas pese a la tremenda campaña realizada, porque con un tercio del presupuesto de su rival y de varios equipos en la competición llegó muy lejos, con fútbol y dignidad.

Pero anoche la pelota no entró y todo fue decepción. Tristeza no tiene fin para este Estudiantes que mereció mucho más no sólo en La Plata sino en toda la serie.

Estudiantes perdió por primera vez en su historia de local en una definición en Copa Libertadores

Al Pincha le faltó precisión en los metros finales y lo terminó pagando muy caro