“Coca” cumplió los 100 y se alista en la “revolución mundial de la longevidad”

“Coca” vive sola. Sigue la misma rutina de hace 40 ó 50 años, cuando sus hijos dejaron el hogar materno para armar su propia familia. Se levanta, a la mañana, después de descansar toda la noche; toma unos mates, come algo, arregla su dormitorio, hace un par de mandados, se cocina, almuerza, y lava los platos. Siempre busca algún momento del día para conversar con sus vecinos, muchos de ellos conocidos desde hace largas décadas. Toda esa actividad cotidiana no sería destacable si no fuera porque “Coca” cumplió ayer 100 años.

Amelia Andreoni nació el 1º de agosto de 1922 en Temperley. A los 9 años se mudó con sus padres y hermanos a La Plata y en esta ciudad se quedó para siempre. Se casó con Rafael González, tuvo a Rafael y Cristina, y se dedicó a pleno a las tareas de cuidado. Enviudó a los 35 años y se puso al hombro el mantenimiento de la familia.

La vecina de la zona del Hipódromo de La Plata no sólo pasó a integrar la exclusiva lista de las personas centenarias de la Región sino que transita el excepcional acontecimiento con una salud impecable y sin perder la alegría que siempre la caracterizó. Justamente, por ese espíritu jovial y festivo, se reunió en un salón de Tolosa y celebró su siglo de existencia con sus hijos, sus cuatro nietos, sus cuatro bisnietos, sobrinos y varios amigos y amigas: 35 invitados que la agasajaron y le cantaron el “Feliz cumpleaños” frente a una torta y todo un cotillón “triperos”, pues es fanática de Gimnasia y mandó a armar toda esa escenografía para la ocasión.

De un tiempo a esta parte, la Ciudad no escapa al fenómeno mundial del crecimiento de la expectativa de vida, con un aumento significativo de las personas que llegan a los 100 e incluso los superan por varios más.

Expertos en gerontología la llaman la “revolución de la longevidad”, que se explica por dos factores: el envejecimiento de la población en general debido a un menor número de nacimientos y la baja tasa de mortalidad en edades avanzadas por mejoras en las condiciones de vida.

Tal es el crecimiento de las franjas etarias de mayor edad que la División de Población de Naciones Unidas señaló que en 2021 vivían en el mundo más de 621.000 personas de al menos 100 años. A la vez, el organismo vaticinó que se espera que ese número supere el millón para finales de esta década. En 1990 solo 92.000 personas habían alcanzado ese hito.

La esperanza de vida en la Argentina se ubica hoy en los 75 años para los hombres y 80 años para las mujeres -ver aparte-.

“Vivir hasta los 100 años no necesariamente quiere decir vivir bien, pero en líneas generales, las personas que pasan los 85 años llegan con bienestar; si superar esa edad, suelen sentirse bien”, afirmó Silvia Gascón, directora de la Maestría de Gerontología de la Universidad Isalud.

En ese sentido, la especialista recalcó que “quedó demostrado que sólo el 20 por ciento de la buena calidad de vida en edades longevas se debe a razones genéticas” y añadió: “los lazos sociales, tener una alimentación saludable, estar activos y pensar en proyectos de vida representan el 80 por ciento de las causas para seguir viviendo bien”.

Gascón es además la presidenta de la Red Mayor de La Plata, un espacio de lucha incansable por la inclusión social de las personas mayores. “Lo que más influye en la buena calidad de vida es el entorno y para eso debe haber ciudades accesibles y ciudades amigables. Eso incluye muchas cuestiones: accesibilidad al transporte y a los edificios públicos, pero también el buen trato de los empleados de las oficinas, el respeto y el amor de la familia y la posibilidad de vencer la brecha digital”, subrayó.