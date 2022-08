Juntó 1.600 juguetes en 30 años y ya sueña con un museo

Un día, cuando pisaba la adolescencia, a Luciano Busto se le vino nuevamente alguna escena de su infancia, fue a buscar algunas cajas donde guardaba tesoros de aquellos días y empezó algo nuevo que lo acompaña hasta hoy: se transformó en un coleccionista de juguetes. En particular, según repasó en una charla con este diario, se abocó a las figuras de personajes y objetos como naves y otros vehículos, que atravesaron las décadas de los `80 y los `90 como productos para el cine y la televisión. Las estanterías abarrotadas en su casa ya forman un catálogo que ronda los 1.600 objetos que aún hoy rondan por la cabeza de varias generaciones.

“Colecciono desde los 13 o 14 años”, le contó a este diario el diseñador de 43 años y detalló que arrancó “juntando los que tenía de chicos. Los recolecté de caja viejas guardadas. Empecé con 10 ó 15 y me di cuenta de que no era el único. Vi que había una movida y empecé a ir a los parques en capital federal, el Rivadavia, el Centenario. Encontré un mundo hermoso donde podés encontrar las cosas de tu infancia”.

La niñez reaparece como motor del hobby que ya empieza a recorrer un camino más complejo, con l a divulgación como objetivo. Busto contó que también podría ofrecer un recorrido por las nuevas estrellas de la tecnología. “Mi idea es hacer un museo del entretenimiento y la comunicación”, dijo y detalló que también colecciona cartas, álbumes de figuritas, celulares y computadoras.

“Me gusta la divulgación de la cultura geek”, dijo sobre el campo de interés social que nuclea en torno a contenidos relacionados con la tecnología y los medios de comunicación. La “tribu urbana” tiene su propio circuito y hasta sus medios de difusión.

“Revivir todo”

Por ahora, la impactante colección está en la casa situada en la zona del Parque San Martín. Las figuras llenan estanterías, las naves de películas de ciencia ficción cuelgan del techo. Son solo algunos de los atractivos que marean al ingresar al, por ahora, depósito casero.

Todo eso requiere un mantenimiento elemental. “Limpiar es una tarea grata, pero que lleva mucho tiempo. Sacarlos es como revivir todo. Tener un He-Man en la mano es como volver a los `80”, puso como ejemplo. También están allí los personajes de ThunderCats, The Simpsons, Star Trek y la lista sigue por buena parte de la lista de la pantalla.

No es todo lo que está a la vista. Busto no repite en sus estanterías y hay algunas figuras guardadas. El criterio de selección de la muestra se basa también en sus joyas queridas de la infancia. “Algunos tienen valor sentimental. Por ahí, el original está medio roto pero es el que usaba de chico y lo guardo”, apuntó.

Se trata de un hobby en el que también hay que invertir. Puede ser “mucha plata”, pero Busto se frenó: “Por el momento derivé mi inversión en otras cosas”.

En un mundo donde todo tiene precios, hay algunos datos para manejar: “El coleccionismo es muy particular. Hay piezas más antiguas pero no tan caras porque se hacían a granel y otras más modernas que valen mucho. Yo nunca invertí mucha plata. Hay juguetes actuales que son extremadamente caros, con mucha calidad y detalles”.

En sus colección también hay espacio para los juguetes que se entregan junto a los combos en las casas de comida rápida. Su ingreso al mundo fantástico de Facundo requiere de la aprobación de la calidad constructiva del especialista.

Como todos en este tipo de actividad, tiene sus preferencias: “El Batlle cat de He-man. Recuerdo que lo vi en una juguetería y me voló la cabeza”, indicó.

La recorrida por el mundo de Busto está organizada. En un sector se juntan las Tortugas Ninja, luego los muñecos de Locademia de Policía, los de Marvell, los Cazafantasmas, Star War, He-man, los Simpsons. La lista es casi interminable.

pegados a la estantería

El coleccionista no tiene hijos aún, pero sí sobrinas a las que se les ilumina la mirada. “Cuando empezaron a venir mis sobrinos y primos, les dije que -los muñecos- estaban pegados, que no se podían agarrar porque estaban pegados. Luego, se cayó esa y se los empecé a prestar, pero siempre se entendió que son de colección”. A veces, se complica, pero además de diseñador, es modelista y si del préstamo familiar viene algo roto, lo arregla.

Justamente, en la familia hay algo de explicación de lo que hace: “Esto viene de familia y tiene un por que”, avisó y pasó a detallar que su abuelo coleccionaba estampillas, lápices y billetes; su madre, papeles de carta y estampillas; su padre, revistas Corsa (automovilismo).

¿Tiene precio la colección? “No hay nada que tenga el valor que tiene esto. Qué me vas a ofrecer, una casa un viaje, no me interesa. Acá hay mucho tiempo invertido y una relación de afecto”, enfatizó.