Homenaje a Cafiero, a 100 años de su nacimiento

El Partido Justicialista (PJ) le rindió ayer un homenaje al histórico dirigente Antonio Cafiero en un acto donde estuvieron presentes familiares, dirigentes políticos y personalidades de la cultura. Encabezado por el presidente, Alberto Fernández, el acto, que se desarrolló en el teatro ND Ateneo de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo lugar el día en que el histórico dirigente peronista hubiese cumplido 100 años.

Ante un teatro colmado de dirigentes del peronismo y también del radicalismo, el Presidente afirmó que “nadie quiere acuerdos de cúpulas, todos sabemos que el deber de un peronista es escuchar el voto de la gente. Romper no es una buena salida, irse menos. La solución es enfrentar los debates sin miedo, escuchar a la gente sin miedo y estar unidos, porque quebrados solo podemos perder”.

“Yo no quiero ni la valentía de los prepotentes ni el coraje de los mercenarios. No quiero ser eso. Quiero seguir dialogando y construyendo”, expresó y marcó: “Nosotros nos pusimos de pie en un momento donde la humanidad vivía la peor tragedia. Enfrentamos la pandemia, trajimos las vacunas que los argentinos necesitaban. Levantamos hospitales, salvamos muchas vidas y lamento cada vida que se perdió. Mientras fuimos capaces de resolver el problema de la deuda con el FMI. Y cuidamos el federalismo. Seguimos ampliando derechos. No dije que yo pude, porque Antonio me enseño que la política es un hecho colectivo. Esto lo hicimos con Cristina (Kirchner), con Sergio (Massa) y cada uno de los argentinos. Estar unidos hace todo más fácil”,

En tanto, antes del inicio, Axel Kicillof recordó la foto de Cafiero junto al expresidente Raúl Alfonsín en el balcón de la Casa Rosada, cuando fue el alzamiento carapintada de 1987, “enseñando que la democracia se defiende siempre, sin especulaciones”, elogió.