Álvarez Agis, duro con el Frente de Todos: "No veo un plan de estabilización"

El viceministro de Economía de la presidencia de Cristina Kirchner, Emmanuel Álvarez Agis, quien hace poco rechazó la propuesta del Gobierno para suceder a Martín Guzmán en esa cartera nacional, se mostró crítico con el programa de ajuste fiscal vigente en medio de las negociaciones que el ministro Sergio Massa lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional.

El que fuera economista del kirchnerismo, analizó que el FMI tiende a empujar las economías de los países deudores a más inflación y menor actividad económica, por lo que señaló que las recetas que derivadas del organismo de crédito es parte de una "medicina amarga".

En plena gira de Massa en Estados Unidos, con eje el rendimiento de cuentas al fondo y las nuevas negociaciones, expresó que no observa en el Gobierno de Alberto Fernández "las condiciones políticas para arriesgar a un plan de estabilización".

En torno a su análisis, realizado en el canal LN+, deslizó que "si Macri y Cristina se sentaran a acordar políticamente, un plan económico sería viable". Y lamentó: "Se puede hacer, pero me da mucha pena que no lo hagan".

Al respecto, se mostró crítico con el Gobierno. "Que no lo intenten es imperdonable porque la gente está con esto". Y añadió: "Es contraintuitivo. Si vas por la calle y le preguntas a la gente que hay que hacer para mejorarle la vida, la gente va a decir: ‘Subime el sueldo’. Pero, lo obvio no es la mejor manera de que la gente la pase bien, lo que tenés que hacer es bajar la inflación. Lo más progresista que podés hacer, lo más inclusivo, lo más nacional y popular es bajar la inflación y me parece que por eso es imperdonable que no se intente”.

Respecto del rechazo de la propuesta para que se erigiera como ministro de Economía, dijo que "si yo en la Argentina, con la situación en la que tenemos, estoy dispuesto a que la clase media y la clase alta haga un esfuerzo en materia de cuánto va a pagar la luz, el gas, el agua. Si estoy dispuesto a decirle a las pymes que no van a tener financiamiento tan barato. Si en paralelo, nos animamos a armar un plan para ir a inflaciones de 20% por año, que firmamos ya. Entonces... el Gobierno no tiene esa decisión".

Y afirmó: "En las conversaciones que tengo con el Frente de Todos, lo que veo es que no hay condiciones políticas para arriesgar a un plan de estabilización".

Crítico con el Gobierno, tras conocerse la inflación de agosto expresó que "es muy preocupante. Veo que el argentino que está acostumbrado a vivir con inflación y cree que 100% de inflación es el doble de peor que 50%. Pero no es así, ya empieza a tener otra naturaleza".

"A medida que la inflación acelera el tipo de problema que tenés no es proporcional a lo que aceleró. Es como entender que ir en un auto a 100 km/h lo podés controlar, a 200 km/h tenés otro tipo de riesgo. Con la inflación es lo mismo", reflexionó.

Para Álvarez Agis, "la economía argentina necesita uno de esos planes en los que en seis meses volvemos a tasa de inflación mensuales de 3% -se llamó austral, primavera, convertibilidad- hay un montón de ejemplos".

"Creo que el problema por el cual el Gobierno no está abordando ese tema tiene que ver con dos factores: uno que eso debería haber sido la primera política y no la última; y segundo, que los planes de estabilidad requieren de precisión, pericia y buen diseño, pero también de mucho poder político para convencer y a veces para empujar a comportarse de acuerdo a las nuevas reglas que pone el plan de estabilización”. Y dijo, con determinación: “No hay poder político porque no hay acuerdo político, porque el propio frente tiene un problema para dónde ir", enfatizó.