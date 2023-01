Cristina recusó a la jueza que investiga su atentado

La vicepresidenta, Cristina Kirchner, volvió a presentar un pedido de recusación contra la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien instruye la causa por el intento de magnicidio en su contra, por considerar que la magistrada tiene una “dependencia” del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, según difundió ayer a través de sus redes sociales.

“Anoche se presentó recusación contra la jueza Capuchetti por su dependencia con el ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado”, señaló en sus redes sociales.

La Vicepresidenta expresó desde su cuenta de Twitter que formuló la presentación “en épocas de derechas violentas”, en referencia al intento golpista registrado el domingo último en Brasil.

Entre los fundamentos de la presentación, difundida ayer, los letrados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, quienes representan a la vicepresidenta, sostuvieron que “el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un ‘trabajo’ rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de CABA”.

“Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana”, indicó el texto.

Y señaló: “Desde 2019, Capuchetti pasó de ser investigadora a ‘Investigadora Senior’ (Resolución No. 62/ISSP/19). Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como ‘Investigadora Senior’ del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más”.

En la presentación se indicó que “participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo”.

Los abogados afirmaron que “Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar” en la causa por el atentado.