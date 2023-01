El ajuste macroeconómico requerido, uno de los grandes desafíos para quien gobierne

El año electoral será clave para los inversores y para Wall Street. Si bien es cierto que habrá catalizadores políticos que impactarán en el dólar, los bonos y acciones, lo cierto es que la herencia que recibirá el próximo gobierno generará tensión y una baja expectativa de que se solucionen los males argentinos en el mediano plazo.

Citigroup fue uno de los grandes bancos que salió a plantear el escenario local con esa premisa, sin tanta “espuma” ni colgarse de la gran recuperación de los activos locales durante el año pasado.

“Otro año duro”

“Argentina probablemente tendrá otro duro año, con el gasto público y la inflación acelerando a medida que se acercan las elecciones”, dijo la entidad que fue fundada en 1812 y que mantiene una limitada presencia en la Argentina.

“Los inversores estarán atentos a un posible cambio en la administración que podría fomentar expectativas positivas. Pero el ajuste macroeconómico requerido es masivo y un desafío para cualquier gobierno”, advirtió el Citi que le dice a los clientes que a pesar de la ola de gobiernos de izquierda en la región (Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia) la Argentina -que a menudo va contra la corriente- “podría romper este patrón en 2023”. Léase, cree que es más probable que gane la oposición este año.

El Citi tiene pronósticos duros para la economía argentina. Por ejemplo, desconfía del pronóstico de Sergio Massa y de Gabriel Rubinstein que dicen que la inflación será del 60 por ciento. La entidad estadounidense plantea un 110 por ciento para este 2023 y 90 por ciento para el siguiente año. No habría desaceleración como imagina Economía. En términos de crecimiento, ven un PIB cayendo 0,5 por ciento este año para luego “recuperar” 1 por ciento en 2024.

El dólar

Y en términos del dólar (oficial, obviamente) cree que llegará a $330 a finales de este año (o sea una suba similar a la inflación proyectada) y que en 2024, con un gobierno “nuevo”, haya cierto sinceramiento y termine en $627. En rigor, también sería un alza similar a la que el banco estima para 2024.

La visión del banco es similar a otros grandes de Wall Street con respecto a la Argentina. Sin embargo, algunos de ellos han empezado a -tibiamente- salir a recomendar activos locales después de la recuperación del año pasado y la antesala del trade electoral.

Escenario “constructivo”

UBS fue uno de los más recientes que salió a plantear un escenario “constructivo” para la Argentina. “Creemos que los bonos argentinos presentan un perfil de riesgo-beneficio atractivo dadas sus valuaciones deprimidas, la baja sensibilidad a los drivers de la macroeconomía global como la tasa monetaria de Estados Unidos y una correlación positiva con el precio de las commodities”, sostuvo en un reporte a clientes.

Pero las apuestas son fichas chicas. Wall Street se quemó mucho al exponerse a activos argentinos durante la era macrista. Para peor, recibió bonos muy mal estructurados en el canje de Martín Guzmán que desalientan a los tenedores al no cumplir con el abecé de tener un título, o sea que el cupón de los intereses sea medianamente atractivo.

Las acciones

Quizás las acciones tengan más potencial que los bonos. El paper del Citi recordaba que el market cap del Merval era inferior a los US$ 6.000 millones cuando otros mercados de la región tienen como Brasil tienen US$ 324.000 millones, México con US$ 154.000 millones, Chile US$ 35.000 millones, Colombia y Perú US$ 9.000 millones y US$ 18.000 millones, respectivamente. ¿Oportunidad? Se verá.

* Nota publicada en eleconomista.com.ar