La madre de Lucio Dupuy se negó a escuchar el resultado de la autopsia

El próximo 2 de febrero se conocerá el veredicto final en el juicio que investiga la muerte de Lucio Dupuy. Su madre, Magdalena Espósito, y la pareja de ella, Abigail Páez, son las acusadas de asesinar al niño de 5 años.

Según trascendió, durante las audiencias se conoció el resultado de la autopsia que el especialista que lo realizó, con casi 30 años de profesión, calificó como algo que “nunca había visto”.

El Ministerio Público Fiscal busca la pena máxima para las dos mujeres por “homicidio calificado y abuso sexual gravemente ultrajante”. La pena podría ser perpetua para Espósito y Páez.

Para los fiscales Verónica Ferrero, Marcos Sacco y Mónica Rivero, las acusadas “agredieron físicamente y en forma conjunta” al menor durante más de dos horas el día del crimen, el 26 de noviembre del 2021. La golpiza que recibió lo dejó con múltiples fracturas y lesiones, por lo que debieron llevarlo al sanatorio más cercano de Santa Rosa, en La Pampa.

Murió en el hospital. La madre y su pareja aseguraron que fue agredido por ladrones que ingresaron a robar a su casa y se ensañaron con Lucio. Pero su cuerpo tenía lesiones de larga data y los médicos sospecharon, por lo que llamaron a la policía.

Desde ese momento, Espósito y Páez quedaron detenidas en La Pampa. Por las amenazas y agresiones que recibieron de otras reclusas, tuvieron que ser trasladadas a una cárcel de San Luis.

En la historia clínica de Lucio Dupuy constaba que en el último año de su vida fue llevado por diferentes traumatismos en por lo menos cinco oportunidades a un centro médico.

Según trascendió, al momento de escuchar el resultado de la autopsia por parte del forense especializado Juan Carlos Toulouse, tanto la madre del menor asesinado como su pareja decidieron dejar el recinto y no escuchar los detalles.

El forense explicó que Lucio sufrió abuso sexual antes de morir, presentaba signos de “feroz golpiza y lesiones en varias partes del cuerpo”. La fiscalía lo citó a declarar y detalló que presentaba signos de abuso sexual de “reciente y vieja data y un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días”.

“Hubo una agresión puntual que le provocó la muerte. No hablo de todo lo que tenía por respeto al nene y a la familia pero tengo 27 años de forense y 5 en La Plata. He visto nenes y traumatismos, pero esto así no lo vi nunca”, agregó poco después.

La causa de la muerte, se logró determinar, fue por una hemorragia interna de los golpes que recibió. También presentaba signos de abuso sexual, mordidas y quemaduras de cigarrillos.

Sobre Magdalena Espósito pesa la causa por “abuso sexual gravemente ultrajante por las circunstancias con acceso vía anal con un objeto: agravado por haber sido cometido por la madre; en concurso de dos personas y aprovechando la convivencia con la víctima menor de edad; como delito continuado; en concurso real con homicidio calificado por el vinculo, por ensañamiento y alevosía”. Sobre su pareja, pesan los mismos cargos excepto por el agravante del vínculo. Podría recibir una pena perpetua.