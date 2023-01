Adultos mayores: la urgencia de la quinta dosis contra el Covid

La aparición de nuevas variantes y sublinajes del coronavirus, que pareciera tener intenciones serias de seguir merodeando entre nosotros quien sabe hasta cuando, pone en foco la situación de los más vulnerables, que no son otros que los adultos mayores. Más allá que se entienda y pondere la importancia que tienen las dosis de refuerzos y se completen los calendarios de inoculación contra el Covid, los epidémologos no tiene dudas de que la protección es más eficaz si se utilizan las llamadas vacunas bivalentes o de segunda generación.

Pero el tema inquietante es que en el país aún no llegaron esas vacunas bivalentes, una de las últimas armas para defenderse del Coronavirus. Fueron diseñadas específicamente para con una sola inyección atacar a la variante ancestral detectada en Wuhan (China) por primera vez a fines de 2019, y la variante Ómicron, identificada por primera vez en Sudáfrica, en noviembre de 2021.

Las fórmulas bivalentes o de segunda generación, explican, atacan al Covid-19 desde dos frentes -dos variantes en simultáneo- y así permiten neutralizar con mayor eficacia la capacidad que posee el SARS-CoV-2 de evadir la respuesta inmune brindada por las dosis de las vacunas de primera generación (las que actualmente se utilizan en Argentina) y las infecciones previas.

Los países que ya la incorporaron, y las están aplicando, son Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, España, Italia, Alemania y Japón. Y más cerca nuestro, Chile.

La preocupación en EE UU

En Estados Unidos ya es tema de gran preocupación por la exposición ante el virus de los adultos mayores. El 94 por ciento de las personas de más de 65 años recibieron sus vacunas iniciales contra el Covid, pero sólo el 36 por ciento tiene la vacuna actualizada, conocida como refuerzo bivalente, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Está aplicable desde septiembre. Las personas mayores han ofrecido una variedad de explicaciones por qué aún no se la aplicaron: no lo sabían, no pudieron encontrarlo o no estaban convencidos de su valor, según un informe reciente del New York Times.

En esa línea, a medida que la pandemia se acerca a su tercer invierno en la potencia del Norte, y las hospitalizaciones y muertes por Covid aumentan una vez más, a los expertos médicos les preocupa que no exista un plan efectivo para actualizar las vacunas de los estadounidenses más vulnerables, es decir los adultos mayores.

Ahora estiman que la disminución de la inmunidad de las personas mayores ha transformado en gran medida la pandemia de Covid en los Estados Unidos de una amenaza contra los no vacunados a una contra los ancianos, muchos de los cuales alguna vez estuvieron bien protegidos con las primeras dosis. Y alertan que las personas mayores de 70 años están ingresando en un hospital con el virus a un ritmo cuatro veces superior al de la población general.

Un dato a tener en cuenta en nuestro país: los estadounidenses que recibieron vacunas actualizadas vieron reducido su riesgo de hospitalización en aproximadamente un 50 por ciento en el final del año en comparación con ciertos grupos inoculados con las vacunas originales.

Mientras, en Argentina a pesar que la situación no es desbordante como los primeros meses de la llegada del virus y actualmente como en otros países -en los hospitales Beijing (China), por ejemplo, no alcanzan las camas para atender los nuevos casos-, los epidemiólogos dicen que se necesita vacunas bivalentes “¡ya!” para volver más eficiente el calendario de vacunación nacional contra el Covid y enfrentar más protegidos los picos de transmisibilidad del virus, sobre todo en aquellas personas más vulnerables, por la edad o enfermedades crónicas.

Pfizer y Moderna, los dos mayores productores de esas dosis adaptadas para hacer frente a las dos variantes del virus, aseguran que tienen disponibilidad si el país las solicita. Lo cierto, explican, que la fuerte caída de la vacunación combinado con el arribo de más dosis generó un exceso de stock. Y por eso creen que esta situación obligó al Ministerio de Salud de la Nación a postergar “para algún momento” de este nuevo año, la entrega de las vacunas bivalentes.

Lo admite la propia ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, que en declaraciones recientes aseguró que “no es necesario” esperar el ingreso de la nueva vacuna, ya que “es importante” estar al día con el refuerzo inmunitario. “El objetivo es utilizar todas las vacunas que tenemos en stock y luego, a medida que vayan ingresando, empezar a dar las otras”, agregó.

Lo que piden los especialistas es prevención y se sabe que en estos casos, si el virus sigue evolucionando queda claro quien sufre más las consecuencias: nuestros adultos mayores.