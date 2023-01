Tensión porteña: pidió licencia el ministro apuntado por los chats

A Horacio Rodríguez Larreta sectores internos del PRO -más allá de gran parte del Frente de Todos- le venían pidiendo la renuncia de su ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D’Alessandro, debido a la polémica en la que quedó involucrado a raíz de supuestos chats en los que aparece intercambiando mensajes con funcionarios de la Corte Suprema y prestadores de servicio del Gobierno porteño. Y, antes de eso, por otras conversaciones vinculadas al affaire “Lago Escondido”. El alcalde no entregó su cabeza pero ayer se conoció que el funcionario pedirá una licencia “temporaria”.

Al anunciarlo, D´Alessandro insistió en que es víctima de una operación de espionaje ilegal (según su lógica, armada por el Gobierno nacional) y justificó su decisión en la necesidad de “contener” a su familia y “preparar” su defensa en la Justicia. “Necesito tomarme una licencia, ordenar mis cosas familiares. Quiero contener a mi familia, que fue objeto también de estas infamias”, expresó. Fue en el marco de una conferencia de prensa en la que comunicó que bajó el delito en la ciudad de Buenos Aires (ver recuadro), un anuncio que quedó opacadísimo.

desde el sur

Larreta monitoreó el tema desde el sur, donde fue a pasar fin de año. Allí se reunió con Mauricio Macri para limar ciertas asperezas en la relación entre ambos. No trascendió si ese encuentro tuvo algo que ver con el paso al costado temporal del cuestionado ministro.

“Todos saben que estamos siendo objeto de una operación infame de grupos de tareas que realizan inteligencia sobre las personas y montan situaciones, que no son reales, y editan situaciones. Quieren instalar la posverdad y el escándalo, para crear una crisis institucional”, sostuvo D’Alessandro a modo de descargo y avisó que denunciará un supuesto aparato de inteligencia ilegal.

En efecto, las escuchas que lo han involucrado habrían sido obtenidas en forma ilegal. Por cuerda paralela, la oposición en el Congreso investiga si en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) funciona una mesa integrada por exmilitares, que podría ser la encargada de ese “trabajo sucio”, alegan. Por ahora están en la etapa de pedidos de informes al Poder Ejecutivo.

La interna

D’Alessandro contó que habló con Larreta durante las últimas horas y agradeció el respaldo público de Elisa Carrió, la líder de la Coalición Cívica (CC). Ese apoyo no fue un dato menor en la dinámica interna de Juntos por el Cambio: Lilita salió a pedirle al jefe porteño que sostenga a su funcionario en el cargo para no convalidar una maniobra de espionaje ilegal. Y fue contundente. “Si para echar a un ministro te basás en escuchas ilegales, no podes gobernar”, sentenció, filosa.

El ministro de Justicia y Seguridad intentó minimizar los ruidos internos que generaron las filtraciones de sus conversaciones. Aclaró que no renuncia a su cargo, pero contó que aún no definió con Larreta cuánto tiempo durará su licencia. Podría ser de dos o tres meses, según deslizó en la conferencia de prensa.

Primero había quedado en el ojo de la tormenta tras el viaje que compartió con jueces, fiscales, ex miembros de inteligencia y directivos del grupo Clarín a la estancia del magnate Joe Lewis, en Lago Escondido, y la posterior difusión de supuestos chats con conversaciones entre los viajantes. Después, por charlas con Silvio Robles, vocero del titular de la Corte Horacio Rosatti, en el que comparten argumentos para rebatir ataques del kirchnerismo contra el Tribunal. Justamente ayer, el gobierno y un grupo de gobernadores acordaron presentar un pedido de juicio político contra el cortesano y sus otros tres colegas.

Desde el sur -regresaría hoy- Rodríguez Larreta respaldó al licenciado ministro con un comunicado. “Confío en Marcelo D’Alessandro y valoro y apoyo el trabajo que viene haciendo al frente del Ministerio. Y valoro también su decisión de tomar una licencia mientras pone a disposición toda la información para desenmascarar esta operación del kirchnerismo”, dijo. Y abonó la tesis de que las filtraciones son un montaje, una edición para manchar a D´Alessandro.

Mientras esté de licencia, su rol será ocupado por Felipe Miguel, Jefe de Gabinete y hombre fuerte de la gestión porteña. Dicen en el PRO que era una de las voces críticas sobre la situación del ministro.