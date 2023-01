Sebastián "Chirola" Romero, DT de Gimnasia: "Nuestro objetivo es inculcarle el trabajo y el amor al club"

El presidente de Gimnasia, Mariano Cowen y Sebastián "Chirola" Romero, brindan una conferencia de prensa donde se lo presenta formalmente al ex jugador del Lobo como nuevo DT, tras su desempeño en el 2022 en reserva.

La designación se dio tras la salida de Néstor "Pipo" Gorosito, que luego de un arreglo económico con la dirigencia, decidió dar un paso al costado.

En una de sus primeras declaraciones, "Chirola" expresó: "No me lo esperaba. Estábamos haciendo un muy buen trabajo en Reserva y dada la situación de Pipo (por Gorosito), Mariano (por Cowen) me contó la situación y era difícil decir que no".

En esta misma línea, remarcó: "Confío mucho en el grupo que tenemos, vamos a ser un equipo competitivo y empezamos muy bien esta pretemporada. Nuestro objetivo es inculcarle el trabajo y el amor al club".

A su vez, Romero no tardó en expresar su felicidad ante el momento que está viviendo y se sinceró: "La realidad es que no tuve un minuto para sentarme a hablar con mi viejo y mi vieja. Estoy muy feliz. Pero necesitamos trabajar muchísimo. Hablamos por teléfono y están muy felices la verdad".

En un mensaje para los hinchas del Lobo, "Chirola" afirmó: "Hay muchas ganas y queremos hacerlos felices. Necesitamos trabajar para que el domingo cuando vayan a ver al equipo, sea representado por el equipo. Tenemos la obligación de entregar todo".

En cuánto a la enseñanza de Carlos "Timoteo" Griguol, recordó: "La nobleza que tenía. Era un tipo muy cercano. Reunía todas las condiciones que tenía que tener un técnico. Ojalá que tenga un poquito de lo que fue él. Haberlo tenido me ayuda mucho porque en diferentes situaciones me ayuda a resolver cosas".

Como última reflexión, el ex mediocampista tripero, lanzó: "Es un momento donde tenemos que estar todos y unidos. Tengo mucha fe en que lo vamos a hacer todos juntos, no tengo ninguna duda"