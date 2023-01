Boselli y Mas, ilusionados con el Estudiantes 2023: renovación, expectativas y el juego de Balbo

Esta mañana en el Country Club de City Bell, el defensor Emmanuel Más y el experimentado delantero Mauro Boselli, hablaron en conferencia de prensa y dieron su punto de vista de cara a lo que viene, que tendrá al plantel con tres competencias: el torneo, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina.

Ambos firmaron su renovación de contrato y seguirán en Estudiantes. Sin dudas esto es una gran noticia para Abel Balbo, que pidió por los dos para afrontar lo que se viene.

Con respecto a ello, Boselli remarcó: "La idea de seguir siempre estuvo y mas cuando hay predisposición de las dos partes, todo es mas sencillo. No había mucho tiempo para llevar a cabo la renovación y nos pusimos de acuerdo y extendimos el vínculo por un año mas, así que muy contento de seguir en el club y no me pongo plazos, esto es día a día".

A su vez, Más se mostró muy contento de seguir en el club y recalcó: "Estudiantes es familia y desde el primer día nos integraron. Este CT mezcla juventud con experiencia y a mí me genera la presión de exigirme al máximo. La Copa es prestigio, fácil no es y hay que estar al 100. Es un nuevo desafío".

En esa misma línea, habló del balance personal y explicó: "Me pasó que hubo un bache que no me sentí muy cómodo con mi juego, porque bajamos el rendimiento. Me vengo sintiendo muy bien, estoy contento. El nuevo cuerpo técnico nos ha sentir muy cómodos".

Luego, el delantero fue quien volvió a tomar la palabra, y habló del estilo del nuevo DT: "Hay algo que él nos dejó muy en claro y es que no se va a casar con ninguna formación, que va a ir viendo y en cada partido podría usar un esquema o una formación diferente. Es un técnico que le gusta atacar con mucha gente y eso lo dejó en claro desde el primer día". En esta sintonía, sumó: "También le dio mucho énfasis en la parte defensiva. Es un técnico que viene de muchos años de jugar en Italia y de trabajar allá y tiene las ideas muy claras de mantener siempre el arco en cero".

Con respecto a la posible llegada de Guido Carrillo, Boselli resaltó: "Estoy muy contento de que un jugador como Guido, de su categoría y por sobre todas las cosas que esté tan identificado con el club pueda volver, ya eso es muy importante. A mi me gusta siempre jugar con otro delantero al lado y yo creo que nos podemos adaptar muy bien. Hemos jugado mucho tiempo atrás algunos partidos y hay que entrenar y practicar mucho y por sobre todas las cosas, dejar que el entrenador haga su trabajo".

Por último, el ex lateral de San Martín de San Juan y Boca, afirmó: "El cuerpo técnico mezcló juventud con experiencia. Si hay un jugador del club (en su posición), me genera presión y exigirme al máximo. El viene acá a dar lo mejor por Estudiantes (por Balbo) y acá la mentalidad es esa".