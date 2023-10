Abel Balbo otra vez picante con su salida de Estudiantes: reveló por qué "limpió" a Mariano Andújar

Solo dirigió siete partidos oficiales pero Abel Balbo quedó marcado por Estudiantes, en su carrera como director técnico. En las últimas horas, lanzó declaraciones picantes que relacionaron a Mariano Andújar con su salida del club platense.

A meses de su fugaz paso por el Country Club de City Bell, Balbo habló con ESPN y contó detalles de su salida. A la vez, quiso ligar al histórico guardameta albirrojo en su breve lapso técnico.

“Con Mariano tuve buena relación, siempre atajó, hasta ese partido”, comenzó Balbo en referencia al último partido que dirigió, donde Andújar estuvo en el banco. “Hasta ese partido, habíamos jugado 6, con dos victorias, dos empates y dos derrotas. Vienen dos dirigentes a darme el ultimátum y me dieron a entender que habían hablado con Mariano. Por eso no lo podía tener en el arco”, siguió.

Fue en el partido ante Unión. “Me dieron a entender que hablaron con Mariano, no sé qué dijo. Me dieron a entender que no me apoyaban, por eso lo dejé en el banco. Si ganábamos, al otro partido volvía a ser titular”, continuó el recuerdo de Balbo.