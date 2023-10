Bullrich: “El responsable de la situación catastrófica del país es Sergio Massa”

En el marco de su visita a La Plata la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, pasó por la redacción de EL DIA junto al intendente Julio Garro. Habló de la designación de Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gabinete en su eventual gobierno, calificó de irresponsable el accionar de Javier Milei y cargó contra Sergio Massa por la creciente inflación.

-Patricia, usted anunció a Horacio Rodríguez Larreta como su futuro Jefe de Gabinete en caso de ganar. ¿Es un gesto mirando hacia adentro? ¿De qué manera pretende que le llegue a la gente?

-Es un gesto para gobernar el país a partir del 10 de diciembre. Nosotros creemos que el país está en una situación muy compleja, sabemos que lo vamos a agarrar con grandes dificultades y queremos tener un equipo que esté preparado, que tenga las personas con más capacidad de gestión, con más capacidad de apurar los tiempos para el cambio necesario y en ese sentido Horacio Rodríguez Larreta es una persona probada en su capacidad de gestión, en su capacidad de ordenar y de ejecutar de manera rápida. Tenemos que bajar la inflación, terminar con el cepo, plantearnos qué va a pasar con la deuda, qué queda de las importaciones, las Leliqs. Eso solamente en lo que refiere a la economía, sin pensar en otras cosas como la seguridad o la educación.

-Dirigentes de Juntos y quizás algunos votantes pedían que este gesto llegue antes.

-Ese es un tema de estrategia política. Nosotros lo veníamos hablando con Horacio desde hacía un tiempo, tuvimos muchas reuniones, pero justamente coincidimos en que hay un momento en el que los ciudadanos terminan de pensar su voto y creemos que es este momento. Así que quizás si lo hubiéramos dicho antes la gente se olvidaba, hoy la velocidad de la comunicación es muy rápida. Entonces para nosotros este es el momento oportuno. Nosotros venimos construyendo, mostramos en los dos debates a todos los gobernadores juntos, mostramos a nuestro equipo, mostramos al equipo económico. Bueno, ahora llegó la hora de mostrar al Jefe de Gabinete, que es una pieza clave en un gobierno.

-El tema económico sobrepasó a la inseguridadcomo principal preocupación de la gente ¿Cree que los políticos deberán tener algún gesto?

-En primer lugar el responsable de lo que está pasando es el ministro de Economía, Sergio Massa. Él es el que por un voto y pensando que llegaba el 22 de octubre tranquilo, destruyó el acuerdo que tenía con el Fondo, generó una cantidad de gastos sin recursos y solo emitiendo. Esto no podía tener otra respuesta que no fuera un dólar a mil pesos, más el aumento de la inflación que llegó a un récord este mes en el país y en la interanual a 138% con una inflación que está guardada, porque hay una parte de la inflación que no está. El responsable de la situación catastrófica de la Argentina es Massa. La diferencia nuestra con Javier Milei es que nosotros somos responsables, nosotros no tiramos más nafta al fuego, yo como candidata a presidenta no actúo como si fuera una asesora de una cueva financiera y me parece que lo que hizo Milei fue actuar como un asesor de una cueva financiera. Él dice “no, lo dije siempre” y ojo, una cosa es decirlo en un panel de televisión cuando sos panelista, y otra cosa cuando sos candidato a presidente. Hay que dimensionar cuándo y en qué lugar estás cuando vos decís las cosas.

-¿Existe el riesgo de una “explosión económica” y una hiperinflación?

-La hiperinflación la está haciendo Massa. Lo que pasa es que lo que hace Massa es generar una inflación a la que le pone un zapato encima y dice “la tengo controlada”. No la tiene controlada, es mentira, porque si vos lo hacés a base de imprimir billetes, lo hacés a base de tener un presupuesto con déficit fiscal, la realidad es que no la tenés controlada. Para controlar la inflación tenés que dejar de tener déficit, tenés que dejar de imprimir billetes y hoy el fogonazo inflacionario está ahí. ¿Qué está tratando de hacer Massa? Que ese fogonazo que es pasar de la inflación que tenés a una inflación descontrolada, no le pase a él, nada más. Pero el que está produciendo eso hoy es Sergio Massa.

-Intendente Garro, en el último tramo de la campaña puso el foco en la autonomía municipal y el anuncio de la policía de la Ciudad. ¿Son aplicables en el corto plazo todas esas medidas?

-Son aplicables siempre y cuando haya una decisión política para llevarlas adelante, el compromiso de Néstor Grindetti cuando sea gobernador es meter un proyecto de ley donde los municipios van a pretender una vez aprobada, adherir o no adherir a esa legislación. Hay muchas policías en el mundo que conviven con otras, la de la ciudad de Buenos Aires es una que convive con Prefectura, con la Gendarmería, con la Federal. La verdad es que para mí es muy fácil como intendente si pasa algo en nuestra ciudad, señalar al gobernador y decir que no es mi responsabilidad, yo en lo personal quiero ser responsable de la seguridad en nuestra ciudad y lo que proponemos es algo que tiene que ver con parte de la solución. Las sociedades cambian, las ciudades cambian, los países cambian, las idiosincrasias cambian y lo que veo que no cambia nunca es el Estado. Ahora, cómo llegamos a darle solución a esa gente que sale a la madrugada a laburar o sus chicos al colegio y en la parada del micro le afanan la mochila, el celular... No se puede vivir de esta forma, algo hay que hacer. Entonces yo creo en los Estados modernos, no en los Estados grandes y bobos que no solucionan ningún tema. Entonces una de las propuestas es trabajar en la discusión de la creación de la policía de las ciudades.

-Patricia, el sindicalista Luis Barrionuevo la acusó de “pasar de ser terrorista a presidenta del PRO.

-La verdad es que Barrionuevo es el nuevo patrón de Milei, es el nuevo jefe, es el nuevo vocero. Esto solo demuestra que la única opción de cambio en la Argentina es Juntos por el Cambio.

-¿Cómo imagina el domingo que viene cerca de la medianoche?

-Preparando las 3 semanas que siguen.

-Si tiene que elegir un rival en el ballotage, ¿a quién elige?

-Me da lo mismo. Yo creo que eso lo tiene que elegir la gente, nosotros vamos a defender nuestro voto.