Ocio en la adultez: gana terreno el uso del celular

Cuando hace unos años al cumplir los 70 sus hijos le regalaron un smartphone, Néstor Orellana agradeció el costoso obsequio guardándose de decirles lo que sentía en realidad: que “aquel aparato sin botones” iba a ser “más un fastidio que una ayuda” para él. Y lo cierto es que al principio lo fue: “no entendía para qué servía la mayoría de las cosas, no encontraba mis contactos, se me bloqueaba y no lo podía destrabar... Estuve a punto de pedirles que me reactivaran mi teléfono viejo ”, cuenta recordando aquellas primeras semanas de convivencia con su nuevo celular.

Tres años más tarde y pandemia de por medio, Néstor no duda en reconocer sin embargo que el teléfono es hoy una parte importante de su cotidianidad. En él lee los diarios al levantarse, escucha la radio, se mantiene en contacto continuo con hijos y nietos por medio de WhatsApp, paga los servicios que antes lo obligaban a ir al banco, y hasta ha comenzado a incursionar en las compras on line.

Su caso no es ciertamente una excepción. Entre la población mayor, el uso del celular durante el tiempo libre creció ampliamente con respecto al que se le destina a la computadora, aunque sigue bastante por debajo al dedicado a mirar televisión, según se desprende de un reciente informe del Instituto Nacional de Estadística.

“De cada 100 argentinos mayores de 60 años, 82 utilizan el celular” para diversas actividades durante su tiempo libre, una proporción que disminuye “a 21 de cada 100” cuando se analiza el “uso de computadoras”, señala el “Dosier estadístico de personas mayores 2023”, un reporte que brinda herramientas para entender los distintos fenómenos dentro de esta población en cuanto a sus características sociodemográficas, el acceso a la seguridad económica, la salud y el bienestar.

Como se desprende de ese informe, el tiempo promedio que la población mayor dedica hoy a realizar diversas actividades en el teléfono supera la hora y media al día (1:32, las mujeres y 1:39 los hombres).

A su vez, entre las personas mayores de 60 años “se incrementa el tiempo destinado a ver televisión”. “Le dedican, en promedio, 4 horas por día, mientras que las de 18 a 59 años lo hacen menos de 3 horas”, detalla el informe.

OTROS ASPECTOS

Sobre el perfil demográfico, el estudio precisó que, del total de personas de 60 años y más, “las mujeres de 75 años y más representan el 34,1% de la población mientras que los varones alcanzan el 27,3%”, y se trata de una “vejez feminizada”, donde “hay una mayor proporción de mujeres de 75 años y más que viven solas respecto a los varones”.

En contrapartida, los varones de este grupo etario “tienden a conformar hogares unigeneracionales”, es decir que están acompañados en su vejez por pares, añadieron, entre otros datos.

En cuanto a la seguridad económica en la vejez, desde el Indec aseguraron que “los varones en edad jubilatoria tienen una mayor proporción de ingresos laborales que sus pares mujeres”, teniendo en cuenta que la principal fuente de ingresos de las personas mayores está conformada por los recursos provenientes del sistema previsional, explicaron, y precisaron que “23 de cada 100 personas de 60 años y más tiene empleo”.

Por último, sobre salud y bienestar, destacaron, entre otros datos, que “las mujeres de entre 60 y 74 años dedican alrededor de 2.40 horas al cuidado de su salud, mientras que los varones 1:57 horas”.

Esta proporción se invierte al analizar el grupo de 75 años y más, donde las mujeres dedican 1.38 horas a cuidar su salud y los varones 2.17.