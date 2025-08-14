Colocan otra faja de clausura en un depósito de 12 y 64

Tragedia del fentanilo: el Gobierno analiza recusar al juez federal de La Plata Ernesto Kreplak
Falta de patentes: ¿Implementan en Provincia una placa alternativa oficial?
Detuvieron a una estudiante de periodismo de la UNLP durante la marcha de los jubilados
Polémica por los padrones: la Junta Electoral aprobó un "plan alternativo" en el principal distrito bonaerense
La tormenta de Santa Rosa: cuándo podría llegar a La Plata y qué dice el SMN
VIDEO. En menos de 24 horas, tres autos fueron consumidos por las llamas en un barrio de La Plata: temen por un quemacoches
VIDEO. Con las del Pincha y el Lobo corriendo toros en San Fermín: la historia de dos jóvenes platenses en Pamplona
Quieren prohibir el estacionamiento en torno a las plazas del centro de La Plata: una por una, las zonas afectadas
La primera foto Contardi preso, el ex de Julieta Prandi condenado a 19 años por abuso sexual
Con una nueva sucursal en La Plata OnCity refuerza su presencia en Buenos Aires
Tras el paro, el Gobierno otorgó un aumento del 7,5% a los docentes universitarios
Paritaria bonaerense: un gremio docente ya aprobó la oferta de aumento salarial del 5%
Altos de San Lorenzo celebra su aniversario con música, feria y desfiles
Mica Tinelli contó los motivos de su separación de Licha López: “Se complicó aún más”
Fentanilo mortal: citan en La Plata a familiares de víctimas y organizan la segunda marcha al Hospital Italiano
La Plata festeja el Día del Niño en Plaza Moreno a pura música, juegos y espectáculos
Golpeó a su pareja embarazada de tres meses en Ensenada y amenazó con matarla
Uno por uno: quienes son los hinchas del Lobo a los que se les prohíbe el ingreso a las canchas
Viernes 15 de agosto, ¿feriado o día no laborable? Qué va a pasar con la atención en los bancos
Causa Vialidad: ya pueden ejecutar los bienes de Cristina y los demás condenados
SOLICITADA.- La Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires alerta sobre la crisis sanitaria por contaminación de fentanilo
Banco Nación: los detalles de una nueva línea de créditos en dólares para desarrollos inmobiliarios
VIDEO. Falsos deliverys asaltaron un almacén cerca del Parque San Martín
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
A un mes del incendio que conmocionó a La Plata, la Comuna volvió a colocar la faja de clausura a otro depósito asociado a la misma empresa.
La faja municipal fue colocada en el local de 12 y 64, frente al Parque Saavedra, vinculado a la firma Al Tecno S.A., responsable del depósito siniestrado en diagonal 77 y 48.
En el marco de la investigación penal por el siniestro, se reveló que ese edificio había sido clausurado por la Municipalidad el 25 de junio, un mes antes, por no tener habilitación ni medidas de seguridad, pero habría continuado con su operatoria.
Una fuente vinculada con la actuación Municipal apuntó que el nuevo operativo derivó de la constatación de que la propiedad clausurada en las horas posteriores al incendio ya no tenía la faja correspondiente.
Al igual que la de diagonal 77 y 48, allí también funcionó una estación de servicio hasta hace una década aproximadamente.
LE PUEDE INTERESAR
Un camión fue a buscar hojas, se rompió y bloqueó las calles
LE PUEDE INTERESAR
Susto en Arturo Seguí por el incendio de un montículo de ramas
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí