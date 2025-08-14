Colocan otra faja de clausura en un depósito de 12 y 64

A un mes del incendio que conmocionó a La Plata, la Comuna volvió a colocar la faja de clausura a otro depósito asociado a la misma empresa.

La faja municipal fue colocada en el local de 12 y 64, frente al Parque Saavedra, vinculado a la firma Al Tecno S.A., responsable del depósito siniestrado en diagonal 77 y 48.

En el marco de la investigación penal por el siniestro, se reveló que ese edificio había sido clausurado por la Municipalidad el 25 de junio, un mes antes, por no tener habilitación ni medidas de seguridad, pero habría continuado con su operatoria.

Una fuente vinculada con la actuación Municipal apuntó que el nuevo operativo derivó de la constatación de que la propiedad clausurada en las horas posteriores al incendio ya no tenía la faja correspondiente.

Al igual que la de diagonal 77 y 48, allí también funcionó una estación de servicio hasta hace una década aproximadamente.