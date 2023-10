Sofia Clerici habló otra vez de sus fotos junto a Martín Insaurralde: "El viaje fue para visitar a mi hermana y el yate me lo prestaron"

Y el momento llego: “Pronto voy a salir a hablar… todo a su momento (para todo hay explicación más cuando una es buena gente, buena esencia de familia) nunca tuve malas intenciones ni tengo nada que ocultar en mi vida, soy bastante transparente", era el intento de desprenderse del tema del "yate" por parte de Sofía Clerici, que se mantuvo en silencio luego de la publicación y viralización de las fotos de su viaje a Marbella junto a Martín Insaurralde, que le valieron al político su renuncia al cargo como jefe de Gabinete bonaerense y a la candidatura como candidato a concejal en Lomas de Zamora, al tiempo de manchar gravemente su carrera política.

Pero el tema continúa indignando a todos. Así, un seguidor en las redes, le hizo una sugerencia y ella no dudó en responder. “Para el país, sería mejor que luches contra la corrupción y el robo de nuestra Plata”, le dijeron. “¿Por qué debería? Yo no soy política, no me corresponde”, contestó Clerici, pero el usuario no quedó conforme y preguntó: “¿Y recibir regalos de políticos que fueron comprados con plata afanada si te corresponde? Ah, cierto que los compraste vendiendo bombachas …”.

Sin dudas, el viaje del intendente en licencia de Lomas de Zamora junto a la modelo generó un escándalo que derivó en la denuncia por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, además de una investigación en Uruguay por lavado de activos. Y vale destacar que también terminaron en la Justicia su ex esposa, Jésica Cirio, y Clerici, quien lo acompañó en el lujoso y escandaloso viaje por la costa española. Por su parte, y ante la dudad de todos, la modelo Sofía Clerici se presentó ante la Justicia mediante un escrito en el que designó abogado y finalmente, aseguró que el viaje a Marbella fue para visitar a su hermana que reside allí, que el yate en el que se fotografió con Martín Insaurralde se lo prestaron y que los relojes y carteras, cuyas fotos publicó en sus redes, fueron regalos hechos por amigos en Argentina. Así, desde un descargo que lleva la firma de su abogado, Juan Larralde, Clerici presentó un escrito en el que pidió ser sobreseída.